北市公辦都更今年大爆發...蔣萬安再推降稅新政 讚李四川老經驗

輝達落腳北士科今完成簽約，外界關注副市長李四川動向。市長蔣萬安今上午與李同場出席新政「都更領航、節能降稅」記者會，蔣致詞不捨地說，「昨媒體問我李四川最後一次市政會議，今天問我最後一次住都記者會」，「快過年，什麼都是最後一次....？不是，只要李副在崗位一天，就會全力為北市打拚。」

蔣萬安也再度讚李四川「老經驗」，致詞時透露，剛私下問李副「怎麼媒體沒問你？」結果李四川跟他說「我是從地下室上來會場」，蔣稱讚「看來李副還是老經驗，我還是從一樓進來。」

蔣萬安今天出席記者會，也再度宣布大都更時代的三項新政。蔣宣布第一項新政，北市將率全國之先，推出「房屋稅節能減稅」新政，只要7月1日起，首度取得建築物節能標章一級的房屋，就享有房屋稅5%減稅的優惠，以具體的租稅誘因，從建築端進入到住戶端，使用節能建材。

另外，今年住都中心也將推出招商計畫「十案齊發」，包括信維整宅、南港產專區等指標案，預計帶來486億元的投資金額，未來也會全面要求所有公辦都更，都要符合建築效能標章一級以上，同時當都更分回住戶，直接收到房屋稅單，就能直接減免享有5%房屋稅減稅優惠，不用額外申請。

第三，不僅都更案件，未來台北市的促參開發案，也同樣享有5%的房屋稅減稅優惠，雙管齊下，雙軌並進一加一大於二成效，全面推進。蔣說，今天也是再度邁出一大步，讓更多住戶朋友願意參與都市更新，面對極端其後，希望創造政府民眾企業的三贏局面。

尤其根據內政部過去統計，如北市發生六點二級大地震，恐將有四千九百棟建物倒塌，蔣說，也因此他要宣示進度大都更時代，全力推進都市更新，就是要讓市民朋友，不僅住得舒適，也要住得安全。住都中心成立以來，累積超過十年實戰經驗，對於公辦都更非常有經驗，也希望將服務量能擴大到坊間，目前整合中有7200多戶，成功招商18案，引進1141億元的投資金額，加速老舊建築全面翻新。

李四川也被問及，蔣市長剛剛致詞謝謝他在都市更新推動的努力，李四川說，剛才信維整宅陳理事長坐在他旁邊，大概所有公家能在都市更新中，能用的工具我全部都用完，現在整合已經達到九成，他有信心，能將這件事辦完。