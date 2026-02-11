新北國際AI結合智慧園區汙水下水道BTO案啟動 估2029年完工

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市經發局今舉辦「新北國際AI＋智慧園區汙水下水道系統促進民間參與（BTO）案」簽約記者會。記者江婉儀／攝影
新北市經發局今舉辦「新北國際AI＋智慧園區汙水下水道系統促進民間參與（BTO）案」簽約記者會，市長侯友宜宣布，新北是全國之先，正式啟動都市計畫產業園區事業汙水處理系統，投資逾9億元，透過BTO模式引進民間專業與資源，為新北國際AI＋智慧園區建構關鍵基礎建設，預計2029年完工。

侯友宜表示，隨著AI、智慧製造等高科技產業快速發展，企業對於用地條件、環境品質與營運穩定度的要求越來越高，完善的汙水下水道系統已成為產業園區吸引企業落地的重要指標。

建越科技董事長賴桂杉表示，這次工程使用「MLE改良式除氮技術」，是一種高效率、高階的生物系統處理程序，系統包含氧化池、過濾等多道工序，能將廢水轉化為可使用的再生水。處理後的水資源會依濃度分級應用，高品質回收水供園區廠商使用，而濃度較高、含養分較多的水則用於周邊綠地或高爾夫球場的澆灌。外觀設計則翻轉傳統汙水廠的負面印象，展現水資源中心的新形象。

為何會採用BTO模式，賴桂衫表示，該案經費由新北市政府出資，非民間自籌，產權歸屬市府，由建越科技負責建造，完工後產權移轉市府，後續再委託建越科技做後續維護、營運。經發局說明，此案由市府提供政策引導與監督機制，結合民間成熟的工程技術與營運管理經驗，可有效加速建設期程、提升營運效率，並減輕政府財政負擔。

賴桂杉表示，每日預計可處理4700噸的生活與事業廢水，回收率至少7成，回收水可提供廠商穩定的二等水來源，特別在枯水期時能確保高科技廠、半導體廠不會因缺水而影響生產，另外可將處理過程產生的有機汙泥，製成磚塊或混凝土原料，落實循環經濟。

經發局表示，新北國際AI+智慧園區未來將引進光學精密儀器、電子通訊、電子零組件，及機械設備等AI上下游業者，完整的供應鏈與產業聚落將帶動人才、研發與資本的集聚，提升新北在國際AI競爭中的優勢。

新北國際AI＋智慧園區汙水下水道系統完工模擬圖。圖／新北市經發局提供
新北市經發局今舉辦「新北國際AI＋智慧園區汙水下水道系統促進民間參與（BTO）案」簽約記者會。記者江婉儀／攝影
