汙水下水道也能報警 新北智慧預警系統6月上線迎戰暴雨

新北市汙水接管戶數已突破127萬戶，市府目標今年達成130萬戶、2030年提升至140萬戶，並同步導入智慧科技強化防災能力。新北市水利局建置「汙水下水道智慧預警系統」，這套被形容為「會報警」的系統，將賦予汙水管線預知災害的能力，預計今年6月上線，提升汙水系統即時監控與預警效能。

水利局說明，智慧預警系統透過介接氣象、水情資料，以及八里廠上游汙水抽水站、管線與液位計等相關資訊，運用水理演算與統計分析，掌握八里污水收集系統的整體負荷能力，並依液位變化進行即時監控，提供抽水站操作與調度的參考依據。

水利局指出，系統可結合各管線液位計監測數值與水理分析結果，推算上游汙水流入場站的到達時間，最早可提前約30分鐘預報，讓操作人員在降雨初期就能預估管線水位變化，提前進行抽水與調度等應變作業，提升面對暴雨時的應變效率與防災能力。