快訊

日本最高齡阿公111歲辭世 生前透露長壽秘訣：不要糾結、馬上忘記

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

春節假期來臨 新北超前部署、交通醫療治安全面到位

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，市府團隊已完成春節前規畫與事中整備。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示，市府團隊已完成春節前規畫與事中整備。記者張策／攝影

農曆春節將至，新北市政府今在市政會議提出「馬祥厚運一新北2026迎新春」專題報告，全面盤點春節連假期間市政服務整備情形。新北市長侯友宜表示，市府團隊已完成事前規畫與事中整備，並建立交通與各類安全事件的應變機制，無論交通順暢、公共安全或年節活動，都已做好萬全準備，市政服務春節不打烊，讓市民平安、安心迎接新的一年。

侯友宜先向市民拜年，「先在這裡祝福市民朋友新年快樂、馬祥厚運、馬上好運、運馬上好」。他指出，近期市府全力盤點春節期間各項準備工作，並透過市政會議再次詳細檢視各局處整備情形，希望落實讓市民過一個平安、快樂、祥和的好年，也感謝市府人員在年節前夕的用心投入。

侯友宜表示，今年新北市春聯主題為「馬祥厚運」，國語意涵象徵吉兆與福氣齊聚，祝福市民財運亨通、平安健康；台語諧音則有「馬上好連」、「要最好運」、「也最好運」等多重祝福。市府同步推出「馬上賺錢」新春福袋，以可轉動的旋轉木馬結合錢幣設計，象徵「轉錢就是賺錢」、「馬上有錢」，並融入野柳、淡江大橋、平溪等新北山海城意象，邀請市民到新北「轉（賺）一圈」。

春節期間，新北市規畫多項年節活動，方便市民辦年貨、走春及慶元宵。在「辦年貨」方面，經發局推出「新北商圈券」，以100元換購200元商圈券，帶動商圈買氣，公有市場也同步推出年菜套組，便利年節採購。「迎新春」方面，侯友宜春節期間將走訪各地宮廟走春拜年；觀旅局完成風景區公共設施整備，提醒民眾多搭乘大眾運輸工具，留意水金九交通管制資訊。

文化局則延續「文化走春」品牌，於2月11日至23日推出「馬力全開・福氣滿載」系列活動，串聯新北市博物館、美術館及藝文場館，規劃打卡兌換博徽章、消費滿額轉好運扭蛋、福袋抽獎等多元玩法，邀請民眾一路走春、一路蒐集好運。各博物館也推出春節限定活動，適合全家大小一同參與。

「慶元宵」方面，民政局將於2月20日至3月8日舉辦「2026新北燈會」，首次發放馬年「Horses（好事）轉來」小提燈；觀旅局辦理的「2026平溪天燈節」則首度推出3盞20呎馬年生肖天燈，並結合光雕投影與歌舞演出，分別於2月27日及3月3日登場。此外，元宵節當天民政局也將在野柳舉辦「神明淨港文化祭」及百人跳水活動，象徵迎接嶄新一年。

在春節服務整備上，侯友宜強調，市府各機關務必守護市民安全。「社會關懷」方面，社會局、民政局、警察局及里長，透過平安袋、平安箱及平安餐主動關懷弱勢；「醫療照護」方面，春節期間合約院所持續提供疫苗接種服務，初一至初三加設傳染病特別門診，18家急救責任醫院急診24小時不打烊。

「垃圾收運」方面，小年夜加班收運，除夕自清晨加強收運至傍晚6時，停收期間設置70處定點收運站，初四起恢復正常；「食安稽查」由衛生局加強年節應景食品查核；「治安公安」方面，警察局強化金融機構、商場等重點場所守望勤務，並針對大型公共場所聯合稽查。

交通疏運方面，侯友宜指示交通局加強重點路段疏導，交通戰情室與交控中心即時監控路況，並持續加強取締酒駕、毒駕及未停讓行人等重點違規行為，確保春節交通順暢。

新北市政府今在市政會議提出「馬祥厚運一新北2026迎新春」專題報告，全面盤點春節連假期間市政服務整備情形。記者張策／攝影
新北市政府今在市政會議提出「馬祥厚運一新北2026迎新春」專題報告，全面盤點春節連假期間市政服務整備情形。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示，市府團隊已完成春節前規畫與事中整備。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示，市府團隊已完成春節前規畫與事中整備。記者張策／攝影

馬年 春節交通 新北
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

藍營新北市長人選進度 侯友宜、劉和然回應了

藍營人選呼之欲出？李四川、鄭麗文13日將一同出席三重先嗇宮點燈

新北捷警隊秒秒必爭強化維安 侯友宜要求春節零重大治安交通事故

新北酒駕稍減、毒駕飆漲654％ 侯友宜：執法絕不鬆手

相關新聞

新化年貨大街登場...150家美食及年貨攤商 營業到15日

「新化年貨大街」下午在台南新化老街及大目降廣場登場，將持續到15日。首日即湧入大量採買年貨人潮，市長黃偉哲出席開幕儀式為...

輝達進駐 北市府今簽約 預計6月動工

輝達台灣總部落腳北士科在即，今天將與北市府簽約，預計今年六月動工，屆時執行長黃仁勳可望與市長蔣萬安合體，二○二九年總部完...

春節內湖碧山巖、白石湖防塞車 「順行單向」交通管制

農曆春節連假期間，台北市內湖區碧山巖風景區及白石湖休閒農業區，可能湧入大量進香及觀光遊客；內湖分局表示，本月14日至22...

廣角鏡／全台首創、2層樓高 青花瓷花燈亮相

新北先嗇宮花燈將於2月13日舉行開燈儀式，展期約1個月，今年主燈為長13公尺、高6公尺的「馬上發財」財神爺，全台首創、最...

新北黑白切大賽即日起至27日報名 總獎金70萬元

新北版黑白大廚又來了！新北市政府市場處今天宣布「2026新北黑白切大賽」開跑，邀主廚吳秉承示範豬肉創意，及首屆新北黑白切...

汙水下水道也能報警 新北智慧預警系統6月上線迎戰暴雨

新北市汙水接管戶數已突破127萬戶，市府目標今年達成130萬戶、2030年提升至140萬戶，並同步導入智慧科技強化防災能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。