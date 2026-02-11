春節假期來臨 新北超前部署、交通醫療治安全面到位

農曆春節將至，新北市政府今在市政會議提出「馬祥厚運一新北2026迎新春」專題報告，全面盤點春節連假期間市政服務整備情形。新北市長侯友宜表示，市府團隊已完成事前規畫與事中整備，並建立交通與各類安全事件的應變機制，無論交通順暢、公共安全或年節活動，都已做好萬全準備，市政服務春節不打烊，讓市民平安、安心迎接新的一年。

侯友宜先向市民拜年，「先在這裡祝福市民朋友新年快樂、馬祥厚運、馬上好運、運馬上好」。他指出，近期市府全力盤點春節期間各項準備工作，並透過市政會議再次詳細檢視各局處整備情形，希望落實讓市民過一個平安、快樂、祥和的好年，也感謝市府人員在年節前夕的用心投入。

侯友宜表示，今年新北市春聯主題為「馬祥厚運」，國語意涵象徵吉兆與福氣齊聚，祝福市民財運亨通、平安健康；台語諧音則有「馬上好連」、「要最好運」、「也最好運」等多重祝福。市府同步推出「馬上賺錢」新春福袋，以可轉動的旋轉木馬結合錢幣設計，象徵「轉錢就是賺錢」、「馬上有錢」，並融入野柳、淡江大橋、平溪等新北山海城意象，邀請市民到新北「轉（賺）一圈」。

春節期間，新北市規畫多項年節活動，方便市民辦年貨、走春及慶元宵。在「辦年貨」方面，經發局推出「新北商圈券」，以100元換購200元商圈券，帶動商圈買氣，公有市場也同步推出年菜套組，便利年節採購。「迎新春」方面，侯友宜春節期間將走訪各地宮廟走春拜年；觀旅局完成風景區公共設施整備，提醒民眾多搭乘大眾運輸工具，留意水金九交通管制資訊。

文化局則延續「文化走春」品牌，於2月11日至23日推出「馬力全開・福氣滿載」系列活動，串聯新北市博物館、美術館及藝文場館，規劃打卡兌換博徽章、消費滿額轉好運扭蛋、福袋抽獎等多元玩法，邀請民眾一路走春、一路蒐集好運。各博物館也推出春節限定活動，適合全家大小一同參與。

「慶元宵」方面，民政局將於2月20日至3月8日舉辦「2026新北燈會」，首次發放馬年「Horses（好事）轉來」小提燈；觀旅局辦理的「2026平溪天燈節」則首度推出3盞20呎馬年生肖天燈，並結合光雕投影與歌舞演出，分別於2月27日及3月3日登場。此外，元宵節當天民政局也將在野柳舉辦「神明淨港文化祭」及百人跳水活動，象徵迎接嶄新一年。

在春節服務整備上，侯友宜強調，市府各機關務必守護市民安全。「社會關懷」方面，社會局、民政局、警察局及里長，透過平安袋、平安箱及平安餐主動關懷弱勢；「醫療照護」方面，春節期間合約院所持續提供疫苗接種服務，初一至初三加設傳染病特別門診，18家急救責任醫院急診24小時不打烊。

「垃圾收運」方面，小年夜加班收運，除夕自清晨加強收運至傍晚6時，停收期間設置70處定點收運站，初四起恢復正常；「食安稽查」由衛生局加強年節應景食品查核；「治安公安」方面，警察局強化金融機構、商場等重點場所守望勤務，並針對大型公共場所聯合稽查。