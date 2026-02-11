聽新聞
輝達進駐北士科簽約 李四川：若順利中午前完成
輝達台灣總部進駐北士科T1718基地案，台北市長蔣萬安表示，希望今天就有好消息，請大家拭目以待；台北市副市長李四川則說，如果順利，中午12時以前就會完成簽約。
台北市政府已與輝達（NVIDIA）總公司以新台幣122億元完成北投士林科技園區T1718基地權利金議價，蔣萬安今天出席台北市「都更領航X節能降稅」記者會前表示，希望今天就會有好消息，請大家拭目以待。
出席同場活動的李四川會後被媒體堵訪表示，配合美國時差，市府上午正與輝達討論簽訂地上權契約的細節，如果順利的話，中午12時前就會完成簽訂，市府會再開記者會對外說明。
另外，談到何時對外說明參選新北市長決定，李四川說，簽約完後一定會跟大家報告。
