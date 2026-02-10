新北黑白切大賽即日起至27日報名 總獎金70萬元

新北版黑白大廚又來了！新北市政府市場處今天宣布「2026新北黑白切大賽」開跑，邀主廚吳秉承示範豬肉創意，及首屆新北黑白切優勝店家「古早切仔麵」呈現道地黑白切經典料理搭配，本屆競賽採職人創新、經典傳統雙組別對決，邀集飯店名廚與巷弄職人同台較勁，演繹豬肉料理的多樣面貌，總獎金高達70萬元。

副市長陳純敬說，新北每天豬肉需求量是全台之最，黑白切則是台灣人民共同的回憶，刀工與烹煮技藝更是充滿學問。此次競賽對象及組別除了選定市場、小吃店等黑白切料理業者的「經典傳統組」之外，更募集飯店、餐廳等業者，以創意豬肉料理「職人創新組」來共襄盛舉，希望透過辦理新北黑白切大賽，為新北特色美食文化增添豐富與深刻的記憶，也推廣國產豬肉。

經發局長盛筱蓉指出，新北幅員廣大、店家林立，每個地區都有各自獨特創意料理靈感與經典風味。首屆新北黑白切大賽優勝店家「古早切仔麵」賽後至今排隊人氣不減，代表新北黑白切大賽的影響力。尋找隱於市的在地風味、激發職人的創意靈感，並推廣優質國產豬肉飲食文化是新北黑白切大賽辦理的目的，歡迎新北市內的飯店、餐廳、市場商圈等踴躍參賽，秀出精湛廚藝與獨門風味，展現新北好味道。

首屆新北黑白切大賽冠軍三重「古早切仔麵」業者王家豐表示，看似簡單的黑白切，背後是數小時的細心處理與堅持，也是他最想完整保留從小到大媽媽用切仔麵把他養大的味道。感謝市府推動新北黑白切大賽，賽後吸引饕客慕名而來，將傳統小吃成為城市品牌的一部分，讓更多人認識新北飲食魅力。