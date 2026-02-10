快訊

工業地產史上最大筆交易拍板！力積電銅鑼廠約新台幣528.4億元賣美光

新北黑白切大賽即日起至27日報名 總獎金70萬元

聯合報／ 記者江婉儀王慧瑛／新北即時報導
去年第一屆「新北黑白切大賽」店家組由三重區「古早切仔麵」奪冠，當時由市長侯友宜（左）頒獎給業者。本報資料照片
去年第一屆「新北黑白切大賽」店家組由三重區「古早切仔麵」奪冠，當時由市長侯友宜（左）頒獎給業者。本報資料照片

新北版黑白大廚又來了！新北市政府市場處今天宣布「2026新北黑白切大賽」開跑，邀主廚吳秉承示範豬肉創意，及首屆新北黑白切優勝店家「古早切仔麵」呈現道地黑白切經典料理搭配，本屆競賽採職人創新、經典傳統雙組別對決，邀集飯店名廚與巷弄職人同台較勁，演繹豬肉料理的多樣面貌，總獎金高達70萬元。

副市長陳純敬說，新北每天豬肉需求量是全台之最，黑白切則是台灣人民共同的回憶，刀工與烹煮技藝更是充滿學問。此次競賽對象及組別除了選定市場、小吃店等黑白切料理業者的「經典傳統組」之外，更募集飯店、餐廳等業者，以創意豬肉料理「職人創新組」來共襄盛舉，希望透過辦理新北黑白切大賽，為新北特色美食文化增添豐富與深刻的記憶，也推廣國產豬肉。

經發局長盛筱蓉指出，新北幅員廣大、店家林立，每個地區都有各自獨特創意料理靈感與經典風味。首屆新北黑白切大賽優勝店家「古早切仔麵」賽後至今排隊人氣不減，代表新北黑白切大賽的影響力。尋找隱於市的在地風味、激發職人的創意靈感，並推廣優質國產豬肉飲食文化是新北黑白切大賽辦理的目的，歡迎新北市內的飯店、餐廳、市場商圈等踴躍參賽，秀出精湛廚藝與獨門風味，展現新北好味道。

首屆新北黑白切大賽冠軍三重「古早切仔麵」業者王家豐表示，看似簡單的黑白切，背後是數小時的細心處理與堅持，也是他最想完整保留從小到大媽媽用切仔麵把他養大的味道。感謝市府推動新北黑白切大賽，賽後吸引饕客慕名而來，將傳統小吃成為城市品牌的一部分，讓更多人認識新北飲食魅力。

新北市黑白切報名期間自即日起至今年2月27日止，歡迎各路好手一起端出最強、最美味的新北特色豬肉料理，相關報名資訊、簡章及最新消息公布於市場處官網與「來新北逛菜市」粉絲專頁https://www.facebook.com/ntpcemarket/。

新北每天豬肉需求量是全台之最，黑白切則是台灣人民共同的回憶，刀工與烹煮技藝更是充滿學問。本報資料照片
新北每天豬肉需求量是全台之最，黑白切則是台灣人民共同的回憶，刀工與烹煮技藝更是充滿學問。本報資料照片

豬肉 創意料理
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新北交通死亡暴增 樹林、板橋、土城肇事率最高

民進黨新北議員登記截止 4現任議員未登記、3選區將初選

新北每3人就有1人有代謝症候群 弱勢者10月起免費腹部超音波檢查

催婚迫在眉睫 新北市府今年辦11場單身聯誼

相關新聞

新化年貨大街登場...150家美食及年貨攤商 營業到15日

「新化年貨大街」下午在台南新化老街及大目降廣場登場，將持續到15日。首日即湧入大量採買年貨人潮，市長黃偉哲出席開幕儀式為...

春節前北市基隆路湧車潮 調撥車道時段提前及延後

農曆春節前，台北市信義區基隆路下午往南車流量增加，信義警分局表示，市政府交通管制工程處規劃基隆路二段往南（北市調查處至基...

新北黑白切大賽即日起至27日報名 總獎金70萬元

新北版黑白大廚又來了！新北市政府市場處今天宣布「2026新北黑白切大賽」開跑，邀主廚吳秉承示範豬肉創意，及首屆新北黑白切...

春節內湖碧山巖、白石湖防塞車 「順行單向」交通管制

農曆春節連假期間，台北市內湖區碧山巖風景區及白石湖休閒農業區，可能湧入大量進香及觀光遊客；內湖分局表示，本月14日至22...

先嗇宮丙午年花燈開燈 全台最大青花瓷花燈亮相

丙午年先嗇宮花燈將於國曆2月13日、農曆12月26日下午6時，在先嗇宮前的神農百草公園舉行開燈儀式，展期預計至農曆元月底...

新北每3人就有1人有代謝症候群 弱勢者10月起免費腹部超音波檢查

根據新北市成人健康檢查數據顯示，平均每3人就有1人有代謝症候群，新北市衛生局今天與社會局、亞東醫院及國際扶輪社6區今簽署...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。