輝達進駐 北市府今簽約 預計六月動工

輝達台灣總部落腳北士科在即，今天將與北市府簽約，預計今年六月動工，屆時執行長黃仁勳可望與市長蔣萬安合體，二○二九年總部完工。

市府也拋出在北士科設自駕公車，交通局昨說，初步規畫營運路線為「北士科園區至捷運芝山站（福國路）」，並研議增公車專用道，提供自駕公車接駁服務，於離峰時段協助北士科園區員工及訪客往返芝山站。

北市府上周確定與輝達的專案地上權案權利金為一百廿二億元，副市長李四川昨說，北市府上周五已經將所有合約送到美國輝達總部，到現在為止，進度還是相當順利，今應該可以簽約。

據了解，今天由輝達子公司與市府簽約，簽約之後，輝達「星艦三點○」的設計圖將送都審審查，將成北士科新地標。

北士科已準備作為ＡＩ產業重鎮，議員詹為元表示，配合輝達進駐北士科，交通局規畫在該區試辦無人駕駛公車，並希望在二○二九年商轉，以因應公車司機駕駛人力短缺及運輸需求的調整，可見市府將自動駕駛公車納入中長期公共運輸規畫。

詹為元說，二○二○年時曾於信義路公車專用道試辦自駕公車，雙向全長十二點三公里、共三十六站，啟用到二○二一年五月十五日止，累計運行一九七天、總行駛里程二五五九公里、共一○○六班次，試乘人次達三三四六人，乘客滿意度達百分之九十。

交通局表示，信義試辦計畫成效，路口號誌辨識、停等與啟動成功率百分之九十九點七，自動且準確停靠公車站停靠區比率達百分之一百、人工接手率達九十六點七次／一千公里。北士科自駕公車推動前，系統性盤點既有試辦運行數據、技術限制、法規面向及行政協調經驗，提供後續試辦規畫與推動作業參考。

北市公車聯管委員會執行長李建文說，司機缺額愈趨嚴重，自動駕駛成為選項之一，目前最需要釐清的是法規的事故責任、業者營運事宜及政府端的補助。