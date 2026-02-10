快訊

進行最後會議！台美經貿小組證實鄭麗君今晚赴美 此行6大目標曝光

高金素梅被控詐領補助款…檢調約談18人 其中13人移送北檢複訊

寧可臨櫃排隊…ATM也能領新鈔卻沒人？網揭關鍵原因：麻煩又虧錢

聽新聞
0:00 / 0:00

新化年貨大街登場...150家美食及年貨攤商 營業到15日

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
新化年貨大街台南新化老街登場到15日，首日人山人海很熱鬧。圖／台南市政府提供
新化年貨大街台南新化老街登場到15日，首日人山人海很熱鬧。圖／台南市政府提供

「新化年貨大街」下午在台南新化老街及大目降廣場登場，將持續到15日。首日即湧入大量採買年貨人潮，市長黃偉哲出席開幕儀式為活動開幕、發紅包給民眾，要讓大家提前感受新春氛圍。

2026新化年貨大街有150家美食及年貨攤商參與，結合金馬年的意象，現場除有年貨市集與表演內容，更推出多項「互動好康」包括年貨大街限定抽獎，有電動機車、五星級酒店住宿券等各式禮物。

活動期間從中午12時一直到晚間9時，讓消費者可以慢慢逛。每日晚間武德殿廣場也會定時降下「新春瑞雪」，營造白天逛街、夜晚漫遊的節慶氛圍。

黃偉哲表示，新化年貨大街已邁入第15年，成為台南迎接農曆新年的重要代表性活動，不僅成功帶動地方商機與觀光人潮，也讓市民在熟悉的街區感受年節氣息。

黃偉哲指出，台南向來以人情味與多元美食聞名，新化年貨大街更是年節採買首選品牌，不論是走馬看花感受熱鬧氛圍，或細細品味在地年貨特色，都值得民眾親自走一趟，誠摯邀請全國民眾來採買，一同迎新納福。

市府說，今年活動設置台南超人氣IP角色—10米高「菜奇鴨」與夜光「夜奇鴨」充氣偶，成為現場最吸睛的打卡焦點。只要於年貨大街消費加入成為「臺南購物節」會員，掃描數位行銷券登錄消費金額，並與「菜奇鴨」、「夜奇鴨」兄弟打卡合影，即可獲限量「馬年紀念臺味啤酒杯」，送完為止。

新化年貨大街活動將持續，誠摯邀請全國民眾走進新化、採買年貨、欣賞表演、拍照打卡，感受最熱鬧、最有年味的台南新春氣氛。詳情可搜尋新化年貨大街活動粉專與經發局官網。

新化年貨大街台南新化老街登場到15日，首日人山人海很熱鬧。圖／台南市政府提供
新化年貨大街台南新化老街登場到15日，首日人山人海很熱鬧。圖／台南市政府提供
新化年貨大街台南新化老街登場到15日，首日人山人海很熱鬧。圖／台南市政府提供
新化年貨大街台南新化老街登場到15日，首日人山人海很熱鬧。圖／台南市政府提供

年貨大街 台南 馬年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台南首創建案土方交換模式 剩餘土方直接用於公共建設填土

南市府攜手民間傳遞溫暖 弱勢兒少品嘗世界冠軍麵包

南市公部門工讀機會來了！16局處釋28職缺報名至3月3日

台南「東山迎佛祖」送駕 揭開年度重要民俗序幕

相關新聞

輝達來了...北士科園區將啟動自駕公車 直達捷運芝山站

台北市北士科將作為AI相關重鎮，北市府也拋出將設置自駕公車場域，北市議員詹為元表示，2020年北市府曾在信義路試辦自駕公...

新化年貨大街登場...150家美食及年貨攤商 營業到15日

「新化年貨大街」下午在台南新化老街及大目降廣場登場，將持續到15日。首日即湧入大量採買年貨人潮，市長黃偉哲出席開幕儀式為...

春節前北市基隆路湧車潮 調撥車道時段提前及延後

農曆春節前，台北市信義區基隆路下午往南車流量增加，信義警分局表示，市政府交通管制工程處規劃基隆路二段往南（北市調查處至基...

春節內湖碧山巖、白石湖防塞車 「順行單向」交通管制

農曆春節連假期間，台北市內湖區碧山巖風景區及白石湖休閒農業區，可能湧入大量進香及觀光遊客；內湖分局表示，本月14日至22...

先嗇宮丙午年花燈開燈 全台最大青花瓷花燈亮相

丙午年先嗇宮花燈將於國曆2月13日、農曆12月26日下午6時，在先嗇宮前的神農百草公園舉行開燈儀式，展期預計至農曆元月底...

新北每3人就有1人有代謝症候群 弱勢者10月起免費腹部超音波檢查

根據新北市成人健康檢查數據顯示，平均每3人就有1人有代謝症候群，新北市衛生局今天與社會局、亞東醫院及國際扶輪社6區今簽署...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。