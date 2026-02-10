新化年貨大街登場...150家美食及年貨攤商 營業到15日

「新化年貨大街」下午在台南新化老街及大目降廣場登場，將持續到15日。首日即湧入大量採買年貨人潮，市長黃偉哲出席開幕儀式為活動開幕、發紅包給民眾，要讓大家提前感受新春氛圍。

2026新化年貨大街有150家美食及年貨攤商參與，結合金馬年的意象，現場除有年貨市集與表演內容，更推出多項「互動好康」包括年貨大街限定抽獎，有電動機車、五星級酒店住宿券等各式禮物。

活動期間從中午12時一直到晚間9時，讓消費者可以慢慢逛。每日晚間武德殿廣場也會定時降下「新春瑞雪」，營造白天逛街、夜晚漫遊的節慶氛圍。

黃偉哲表示，新化年貨大街已邁入第15年，成為台南迎接農曆新年的重要代表性活動，不僅成功帶動地方商機與觀光人潮，也讓市民在熟悉的街區感受年節氣息。

黃偉哲指出，台南向來以人情味與多元美食聞名，新化年貨大街更是年節採買首選品牌，不論是走馬看花感受熱鬧氛圍，或細細品味在地年貨特色，都值得民眾親自走一趟，誠摯邀請全國民眾來採買，一同迎新納福。

市府說，今年活動設置台南超人氣IP角色—10米高「菜奇鴨」與夜光「夜奇鴨」充氣偶，成為現場最吸睛的打卡焦點。只要於年貨大街消費加入成為「臺南購物節」會員，掃描數位行銷券登錄消費金額，並與「菜奇鴨」、「夜奇鴨」兄弟打卡合影，即可獲限量「馬年紀念臺味啤酒杯」，送完為止。