聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
因應農曆春節，台北市基隆路二段往南調撥車道，提前及延後實施時段。圖／台北市信義警分局提供
農曆春節前，台北市信義區基隆路下午往南車流量增加，信義警分局表示，市政府交通管制工程處規劃基隆路二段往南（北市調查處至基隆高架道路樂業匝道）調撥車道措施，昨起至13日止提前及延後實施時段，調整為下午4時至晚間8時，警方配合交通疏導管制維持順暢。

信義分局表示，因應春節連續假期前採買年貨、送禮、返鄉人車潮湧現，將衝擊信義商圈及重要幹道交通，加強基隆路、忠孝東路、信義路及商圈周邊等幹道路況查報，掌握市民高架即時路況，若有事故發生，立即啟動交通快打機制，到場排除。

分局呼籲駕駛人，遵守交通指揮人員指揮與疏導，注意車輛保養、維護，收聽警察廣播電台路況插播報導，行經車多路段如有事故，請耐心等候、注意禮讓，警方將儘速排除，維護春節交通秩序。

基隆 春節交通
相關新聞

輝達來了...北士科園區將啟動自駕公車 直達捷運芝山站

台北市北士科將作為AI相關重鎮，北市府也拋出將設置自駕公車場域，北市議員詹為元表示，2020年北市府曾在信義路試辦自駕公...

機車族注意！北市大度路一段150巷口左轉調整 機慢車待轉區才能轉

台北市大度路一段150巷口往淡水方向，從10日晚間9時30分起，配合快慢分隔島拆除作業，封閉外側2車道銑鋪路面。路面更新...

新化年貨大街登場...150家美食及年貨攤商 營業到15日

「新化年貨大街」下午在台南新化老街及大目降廣場登場，將持續到15日。首日即湧入大量採買年貨人潮，市長黃偉哲出席開幕儀式為...

春節前北市基隆路湧車潮 調撥車道時段提前及延後

農曆春節前，台北市信義區基隆路下午往南車流量增加，信義警分局表示，市政府交通管制工程處規劃基隆路二段往南（北市調查處至基...

先嗇宮丙午年花燈開燈 全台最大青花瓷花燈亮相

丙午年先嗇宮花燈將於國曆2月13日、農曆12月26日下午6時，在先嗇宮前的神農百草公園舉行開燈儀式，展期預計至農曆元月底...

新北每3人就有1人有代謝症候群 弱勢者10月起免費腹部超音波檢查

根據新北市成人健康檢查數據顯示，平均每3人就有1人有代謝症候群，新北市衛生局今天與社會局、亞東醫院及國際扶輪社6區今簽署...

