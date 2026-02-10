春節前北市基隆路湧車潮 調撥車道時段提前及延後
農曆春節前，台北市信義區基隆路下午往南車流量增加，信義警分局表示，市政府交通管制工程處規劃基隆路二段往南（北市調查處至基隆高架道路樂業匝道）調撥車道措施，昨起至13日止提前及延後實施時段，調整為下午4時至晚間8時，警方配合交通疏導管制維持順暢。
信義分局表示，因應春節連續假期前採買年貨、送禮、返鄉人車潮湧現，將衝擊信義商圈及重要幹道交通，加強基隆路、忠孝東路、信義路及商圈周邊等幹道路況查報，掌握市民高架即時路況，若有事故發生，立即啟動交通快打機制，到場排除。
分局呼籲駕駛人，遵守交通指揮人員指揮與疏導，注意車輛保養、維護，收聽警察廣播電台路況插播報導，行經車多路段如有事故，請耐心等候、注意禮讓，警方將儘速排除，維護春節交通秩序。
