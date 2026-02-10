春節內湖碧山巖、白石湖防塞車 「順行單向」交通管制
農曆春節連假期間，台北市內湖區碧山巖風景區及白石湖休閒農業區，可能湧入大量進香及觀光遊客；內湖分局表示，本月14日至22日實施交通疏導管制，視壅塞狀況實施「順行單向」交通管制，維持碧山路順暢，公車、機慢車及當地居民、店家得不受管制。
相關管制措施如下：
一、碧山巖風景區
（一）彈性管制點：內湖路3段與碧山路口、碧山路與內湖路3段256巷口。
（二）順行單向管制：
1.上山方向：由內湖路3段256巷前往碧山巖風景區。
2.下山方向：沿碧山路順行下山。
二、白石湖休閒農業區
（一）彈性管制點：玄明宮前路口處、碧山路與碧山路44巷口。
（二）順行單向管制：
1.入口方向：碧山路44巷。
2.出口方向：玄明宮前路口。
內湖分局呼籲，春節期間前往碧山巖風景區暨白石湖休閒農業區遊客，多利用大眾運輸工具（小2公車），若開車前往，配合現場員警指揮、疏導及管制，警方將加強違規停車取締及拖吊，以維交通順暢。
