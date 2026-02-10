快訊

進行最後會議！台美經貿小組證實鄭麗君今晚赴美 此行6大目標曝光

高金素梅被控詐領補助款…檢調約談18人 其中13人移送北檢複訊

寧可臨櫃排隊…ATM也能領新鈔卻沒人？網揭關鍵原因：麻煩又虧錢

春節內湖碧山巖、白石湖防塞車 「順行單向」交通管制

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
農曆春節連假期間，台北市內湖區碧山巖風景區及白石湖休閒農業區，可能湧入大量進香及觀光遊客，警方將實施交通疏導管制。圖／北市內湖警分局提供
農曆春節連假期間，台北市內湖區碧山巖風景區及白石湖休閒農業區，可能湧入大量進香及觀光遊客；內湖分局表示，本月14日至22日實施交通疏導管制，視壅塞狀況實施「順行單向」交通管制，維持碧山路順暢，公車、機慢車及當地居民、店家得不受管制。

相關管制措施如下：

一、碧山巖風景區

（一）彈性管制點：內湖路3段與碧山路口、碧山路與內湖路3段256巷口。

（二）順行單向管制：

1.上山方向：由內湖路3段256巷前往碧山巖風景區。

2.下山方向：沿碧山路順行下山。

二、白石湖休閒農業區

（一）彈性管制點：玄明宮前路口處、碧山路與碧山路44巷口。

（二）順行單向管制：

1.入口方向：碧山路44巷。

2.出口方向：玄明宮前路口。

內湖分局呼籲，春節期間前往碧山巖風景區暨白石湖休閒農業區遊客，多利用大眾運輸工具（小2公車），若開車前往，配合現場員警指揮、疏導及管制，警方將加強違規停車取締及拖吊，以維交通順暢。

內湖
