確定不選了！周雅玲裸退：從政近24年 這個時間點改變沒有什麼不好
民進黨籍新北市議員周雅玲未在黨內登記參選，確定不爭取「七連霸」。她說，這個時間點的改變，對她而言沒有不好。她會「裸退」，等未來黨部確定提名人選後，她也會大力輔選，世代交替，新人接棒沒有不好。
2026九合一選舉
從台北縣到升格新北市，周雅玲已擔任六屆議員。她說，過去選新北市第三屆、第四屆議員的時候，她都說這屆選完就不選了，但後來因當時情勢仍繼續參選，助理還對她說，「你不是說不選了，怎麼又選？」
周雅玲表示，等到這屆議員任期做完，她擔任民意代表共廿四年九個月。這個時點轉變，對她來說也算是滿好的，因為她現在的身心狀況都還很好的情況下，她還有很多的選擇。
