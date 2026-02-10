快訊

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

《世紀血案》未獲授權就開拍 全體演員發聯合律師聲明「阻止上映」

已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布「裸退」：這個時間點轉變滿好的

迎馬年動物園推限定門票 搶藏2款蒙古野馬及斑馬

中央社／ 台北10日電

迎接農曆新年，台北市立動物園今天發布馬年3款限定門票，即日起開始發行，只要在動物園大門右側自動售票機購票，就能蒐集包含2款蒙古野馬及1款查普曼斑馬票卡。

動物園發布資訊說明，這次生肖馬年當中的限定門票，有2款是園內溫帶動物園區照養的蒙古野馬（Przewalski’s Horse），牠是國際自然保育聯盟紅色名錄（IUCN Red List）中的瀕危物種，圖像之一是牠在廣闊草原上活動的意象，另1款是蒙古野馬奔騰躍動搭配「春」到圖樣。

還有1款是非洲動物區照養的查普曼斑馬（Chapman's Zebra），為平原斑馬的亞種，是草原生態系平衡的重要角色，此款門票的圖像來自馬科動物嗅聞探索環境時的翻唇行為，看起來就像是在咧嘴燦笑。

斑馬 台北市立動物園 蒙古
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

基隆護國城隍廟馬年立體Q版城隍5元發財金吸睛 預料吸引人龍排隊領取

桃園年貨大街中壢場開賣 滿2千就抽iPhone17喜迎馬年

迎接馬年 台中市長盧秀燕初一訪4宮廟發小紅包

馬年好運開轉 iPhone 17 Pro、紅包驚喜輪番登場

相關新聞

新化年貨大街登場...150家美食及年貨攤商 營業到15日

「新化年貨大街」下午在台南新化老街及大目降廣場登場，將持續到15日。首日即湧入大量採買年貨人潮，市長黃偉哲出席開幕儀式為...

春節前北市基隆路湧車潮 調撥車道時段提前及延後

農曆春節前，台北市信義區基隆路下午往南車流量增加，信義警分局表示，市政府交通管制工程處規劃基隆路二段往南（北市調查處至基...

觀音隧道出現「野生小豬」？ 動保處循線找出真相

新北市八里區台64線快速道路往五股方向觀音山隧道內，近日發現有小豬，讓人好奇難道是野生的嗎？動保處循線發現...

春節內湖碧山巖、白石湖防塞車 「順行單向」交通管制

農曆春節連假期間，台北市內湖區碧山巖風景區及白石湖休閒農業區，可能湧入大量進香及觀光遊客；內湖分局表示，本月14日至22...

先嗇宮丙午年花燈開燈 全台最大青花瓷花燈亮相

丙午年先嗇宮花燈將於國曆2月13日、農曆12月26日下午6時，在先嗇宮前的神農百草公園舉行開燈儀式，展期預計至農曆元月底...

新北每3人就有1人有代謝症候群 弱勢者10月起免費腹部超音波檢查

根據新北市成人健康檢查數據顯示，平均每3人就有1人有代謝症候群，新北市衛生局今天與社會局、亞東醫院及國際扶輪社6區今簽署...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。