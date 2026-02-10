迎馬年動物園推限定門票 搶藏2款蒙古野馬及斑馬
迎接農曆新年，台北市立動物園今天發布馬年3款限定門票，即日起開始發行，只要在動物園大門右側自動售票機購票，就能蒐集包含2款蒙古野馬及1款查普曼斑馬票卡。
動物園發布資訊說明，這次生肖馬年當中的限定門票，有2款是園內溫帶動物園區照養的蒙古野馬（Przewalski’s Horse），牠是國際自然保育聯盟紅色名錄（IUCN Red List）中的瀕危物種，圖像之一是牠在廣闊草原上活動的意象，另1款是蒙古野馬奔騰躍動搭配「春」到圖樣。
還有1款是非洲動物區照養的查普曼斑馬（Chapman's Zebra），為平原斑馬的亞種，是草原生態系平衡的重要角色，此款門票的圖像來自馬科動物嗅聞探索環境時的翻唇行為，看起來就像是在咧嘴燦笑。
