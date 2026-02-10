汐止議員辦高爾夫球體驗營 大小朋友上場揮杆

寒假期間不無聊，新北市議員張錦豪舉辦高爾夫球免費體驗活動，邀請所有學生們一起參加，親身體驗高爾夫球運動的魅力，第一天有小朋友也有崇義高中棒球隊員來體驗，在專業講解打高爾夫球正確動作後，學員們上場揮杆，體驗不同的球類運動。

新北市議員張錦豪表示，特地在寒假期間舉辦高爾夫球體驗營，活動時間是2/9日~2/13日，共五天，每天分為上午場及下午場，分別是上午場時間10:00-12:00，下午場時間為2:00-4:00，總共10梯次，只要打電話到服務處預約，歡迎大小朋友報名參加，因為高爾夫球場易主，新的經營團隊進來後，希望透過體驗活動讓更多人認識高爾夫球，啟發學童興趣，所以一起合作舉辦活動，邀請學生們，只要有興趣，不管會不會打，來到高爾夫球場一起運動，第一天崇義高中特地帶團隊過來，還有家長帶著孩子們來，接下來幾天還有名額，也歡迎大家打電話預約，活動全程免費，主要是希望能推廣讓大家認識高爾夫球，從最基本學起，讓運動風氣也能推廣出去。

張錦豪也感謝汐止高爾夫球場熱心支持，無償提供場地與球具，讓孩子們有機會免費接觸專業運動，活動第一天，有家長帶著孩子來，拿著兒童專用球杆，小朋友開心體驗揮杆樂趣，另外崇義高中棒球隊員也帶隊來參加，平時打棒球，這次來學高爾夫球，體驗不同的球類運動。

崇義高中棒球隊員說，喜歡來球場打高爾夫，跟打棒球很不一樣，一個是用丟的，一個是球放在地板打，可以體驗不一樣的球類運動。

活動地址是在位於汐萬路一段的汐止高爾夫球練習場，時間從現在開始，一直到2/13星期五，共五天，每天2梯次分為上午場及下午場，只要是學生，都歡迎報名體驗，額滿為止，報名電話2648-1647新北市議員張錦豪服務處。