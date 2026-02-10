重要節日安全工作起跑 汐止警守護春節交通治安

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
重要節日安全維護工作起跑，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸。 圖／觀天下有線電視提供
重要節日安全維護工作起跑，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸。 圖／觀天下有線電視提供

再過幾天就要過年了，警方的「115年加強重要節日安全維護工作」正式展開，起跑的第一天，汐止警分局偕同義警民防擴大臨檢防制酒駕，這段時間，結合義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等民間「五力」，為汐止治安努力，希望讓民眾有平安的春節假期。

汐止警分局長徐俊生表示，春節就要到了，為了讓汐止地區市民朋友能夠平安過一個農曆好年，從2/9日開始，到2/23日止，為期15天，執行「115年加強重要節日安全維護工作」。本次以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，除了維護金融機構安全、疏導春節交通工作外，更提供民眾提領款安全、舉家外出巡簽及協尋失蹤人口等服務，展現本分局維護治安的決心、疏導交通的盡心和服務民眾的同理心，營造「關懷弱勢、維護社區安全、安居樂業」的社會氛圍，讓民眾能過一個平安順遂的好年。在連續假期期間，也拜託市民朋友千萬要記得「酒後不開車、開車不喝酒」，共同維護交通及自身生命財產的安全。

徐俊生提到，警分局結合義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等民間「五力」，加強轄區金融機構及車站站體人潮聚集處所的安全維護，保護民眾財產安全，用同理心立即回應市民朋友對治安、交通及服務之需求，增進良好警民關係，並透過民力熟悉在地環境的特質，投入鄰里社區服務，讓民眾感受到警察的貼心和為治安的付出。

徐俊生提醒民眾，年節期間，詐騙案件有些微上升，警方統計，汐止分局於114年度共受理詐欺案件1,626件，平均每月財損約新臺幣7100萬元，其中以假網拍、假投資及假交友投資詐財為主要高發手法，尤以假投資類型財損金額最高，呼籲民眾務必提高警覺。提醒民眾切勿輕信網路投資訊息或不明連結，並牢記「冷靜、查證、報警」三原則，遇可疑情形立即撥打165反詐騙專線或110報案，避免落入詐騙陷阱。

汐止 春節交通
