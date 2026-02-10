快訊

2波東北季風接力！明天水氣增加、高溫略降 除夕至初三北東再轉濕冷

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

集結愛心助弱勢過好年 汐止區建成里發物資、禮券

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區建成里連續11年寒冬送暖捐贈物資，幫助里內的弱勢家庭過好年。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區建成里連續11年寒冬送暖捐贈物資，幫助里內的弱勢家庭過好年。 圖／觀天下有線電視提供

歲末年終愛心滿滿，汐止區建成里每年在過年前都會募集大家的愛心，購買生活所需的日用品，幫助需要幫助的人，今年也一樣，趕在過年前發送物資，包括衛生紙、吹風機，以及全聯禮券，希望幫助里內的弱勢家庭過好年。

汐止區建成市民活動中心在過年前好溫馨，桌上擺放滿滿的都是今年募集的愛心物資，過年前將募集到的錢，由志工購買生活所需的日用品，有衛生紙、吹風機、保溫杯等，以及全聯禮券1000元。當天汐止區長林慶豐也來關心，並且發送新北馬祥厚運春聯給民眾，值得一提的是，還有善心人士以及里長另外再準備的衛生紙、專用垃圾袋、白米、冬粉以及罐頭等等，現場由志工協助發送，過年前滿滿的愛心，也讓弱勢家庭很感動。

建成里長黃信裕表示，義工、善心人士還有店家，大家一起集資，在過年前舉辦寒冬送暖活動，今年已經邁入第11年，每一年都有在成長，除了會頒發感謝狀，也會把明細公佈在活動中心，讓大家隨時都可以來查看，感謝義工的幫忙集資，還有費盡心思購買物資，同時也謝謝里內善心人士跟店家，促成每年的寒冬送暖，在過年前跟有需要的家庭結善緣。

志工不但出力幫忙採買發放，也出錢購買物資，里長特別感謝志工以及善心人士的愛心，現場也頒發感謝狀表示感謝，汐止區建成里連續11年寒冬送暖捐贈物資，幫助里內的弱勢家庭過好年。

過年 衛生紙 愛心
