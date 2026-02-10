快訊

貢寮區廢校重生注入新活力「和禾聚落」成地方創生典範

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
吉林分校的空間不只是被再利用，而是轉化為連結人與土地的重要基地，希望透過實際參與農作與生態行動，讓更多人理解環境倫理，也讓地方重新找回自信與活力。 圖／觀天下有線電視提供
位於新北市貢寮山區，因為少子化而廢校多年的貢寮國小吉林校區，近年迎來嶄新生命。由人禾環境倫理發展基金會進駐成立「和禾聚落」，結合環境教育、農村再生與地方創生理念，讓昔日靜默的校園再次充滿人潮與生機，成為地方創生的成功典範。

和禾聚落致力於環境教育、里山地景維護、生態保全型產業的推動，透過農事體驗、環境教育課程及社區參與，深化民眾對土地與自然的連結。其中，每年舉辦的插秧比賽更成為重要活動，吸引學校師生與民眾一同走進田間，不僅體驗傳統農耕文化，也學習尊重生態、珍惜土地。

和禾聚落培力站計畫主持人簡珮瑜表示，吉林分校的空間不只是被再利用，而是轉化為連結人與土地的重要基地，希望透過實際參與農作與生態行動，讓更多人理解環境倫理，也讓地方重新找回自信與活力。和禾聚落不只是場域經營，更是一個長期陪伴社區成長的過程。

貢寮國小校長楊小梅表示，學校與地方創生的結合，讓教育走出教室、深入社區，孩子能在真實的土地上學習，理解家鄉的文化與自然，這是課本無法取代的經驗。她也肯定和禾聚落為校園注入新價值，讓廢校空間成為世代共學、共好的場域。

透過學校、民間團體與地方社區的合作，吉林分校不再只是回憶中的校舍，而是承載未來想像的基地。和禾聚落的實踐，展現出教育、環境與地方創生相互交織的可能性，為偏鄉地區發展開創新的道路。

貢寮 廢校
