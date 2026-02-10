新北交通死亡暴增 樹林、板橋、土城肇事率最高

新北市今年1月交通事故死亡人數攀升至23人，較去年同期增加15人。道路交通安全會報今天點名樹林、板橋、土城警分局，要求深入分析事故原因，遏止死亡數持續上升。

新北道路交通安全會報秘書小組今天統計，114年1月至10月，板橋、三重、中和、新莊、新店、樹林等行政區死亡人數，都超過控制值。市警局交通大隊統計，今年1月死亡交通事故共23人，明顯高於去年同期，共增加15人。

尤其，警方訂定今年各警分局的死亡人數目標值，三重、三峽警分局是控制在今年各9人死亡，但1月各轄區分別已經死亡4人。

市警局交通大隊表示，合併A1類交通事故（24小時內死亡）及A2類交通事故（受傷或超過24小時死亡）統計，114年事故件數增加比例，以樹林、板橋、土城警分局最高，已要求各單位針對肇事原因提出具體改善方案。

道安會報顧問閻姿慧、陳艾懃、陳學台、王中允、林重昌等指出，部分事故分析未對準真正肇因，例如行人肇事卻僅改善號誌，或宣導對象模糊、口號化，難以有效降低事故。

顧問也認為，死亡事故以高齡者居多，但分析多聚焦年輕族群與機車族，建議強化高齡者事故樣態分析，並盤點事故熱點，跨局處分工防制。

警局交通大隊長李仁寧表示，分析114年機車交通事故的肇事原因前三名為不當駕車、闖紅燈、分心駕駛，除加強違規執法，也加強「護老專案」在晨間與傍晚加強保護高齡者的交通安全。

新北市長侯友宜提醒，農曆春節將至，返鄉、旅遊及聚餐活動頻繁，觀光景點、寺廟與大賣場交通量將增加，各轄區須提前部署，確保交通順暢與用路安全。