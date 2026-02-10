快訊

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

《世紀血案》未獲授權就開拍 全體演員發聯合律師聲明「阻止上映」

已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布「裸退」：這個時間點轉變滿好的

新北交通死亡暴增 樹林、板橋、土城肇事率最高

中央社／ 新北10日電

新北市今年1月交通事故死亡人數攀升至23人，較去年同期增加15人。道路交通安全會報今天點名樹林、板橋、土城警分局，要求深入分析事故原因，遏止死亡數持續上升。

新北道路交通安全會報秘書小組今天統計，114年1月至10月，板橋、三重、中和、新莊、新店、樹林等行政區死亡人數，都超過控制值。市警局交通大隊統計，今年1月死亡交通事故共23人，明顯高於去年同期，共增加15人。

尤其，警方訂定今年各警分局的死亡人數目標值，三重、三峽警分局是控制在今年各9人死亡，但1月各轄區分別已經死亡4人。

市警局交通大隊表示，合併A1類交通事故（24小時內死亡）及A2類交通事故（受傷或超過24小時死亡）統計，114年事故件數增加比例，以樹林、板橋、土城警分局最高，已要求各單位針對肇事原因提出具體改善方案。

道安會報顧問閻姿慧、陳艾懃、陳學台、王中允、林重昌等指出，部分事故分析未對準真正肇因，例如行人肇事卻僅改善號誌，或宣導對象模糊、口號化，難以有效降低事故。

顧問也認為，死亡事故以高齡者居多，但分析多聚焦年輕族群與機車族，建議強化高齡者事故樣態分析，並盤點事故熱點，跨局處分工防制。

警局交通大隊長李仁寧表示，分析114年機車交通事故的肇事原因前三名為不當駕車、闖紅燈、分心駕駛，除加強違規執法，也加強「護老專案」在晨間與傍晚加強保護高齡者的交通安全。

新北市長侯友宜提醒，農曆春節將至，返鄉、旅遊及聚餐活動頻繁，觀光景點、寺廟與大賣場交通量將增加，各轄區須提前部署，確保交通順暢與用路安全。

交通事故 死亡
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新北每3人就有1人有代謝症候群 弱勢者10月起免費腹部超音波檢查

催婚迫在眉睫 新北市府今年辦11場單身聯誼

太古總代理 Royal Enfield 板橋旗艦店 2/10 盛大開幕！

民眾黨新北三盧選區初選現爭議 選決會今午邀相關人員說明

相關新聞

新化年貨大街登場...150家美食及年貨攤商 營業到15日

「新化年貨大街」下午在台南新化老街及大目降廣場登場，將持續到15日。首日即湧入大量採買年貨人潮，市長黃偉哲出席開幕儀式為...

春節前北市基隆路湧車潮 調撥車道時段提前及延後

農曆春節前，台北市信義區基隆路下午往南車流量增加，信義警分局表示，市政府交通管制工程處規劃基隆路二段往南（北市調查處至基...

觀音隧道出現「野生小豬」？ 動保處循線找出真相

新北市八里區台64線快速道路往五股方向觀音山隧道內，近日發現有小豬，讓人好奇難道是野生的嗎？動保處循線發現...

春節內湖碧山巖、白石湖防塞車 「順行單向」交通管制

農曆春節連假期間，台北市內湖區碧山巖風景區及白石湖休閒農業區，可能湧入大量進香及觀光遊客；內湖分局表示，本月14日至22...

先嗇宮丙午年花燈開燈 全台最大青花瓷花燈亮相

丙午年先嗇宮花燈將於國曆2月13日、農曆12月26日下午6時，在先嗇宮前的神農百草公園舉行開燈儀式，展期預計至農曆元月底...

新北每3人就有1人有代謝症候群 弱勢者10月起免費腹部超音波檢查

根據新北市成人健康檢查數據顯示，平均每3人就有1人有代謝症候群，新北市衛生局今天與社會局、亞東醫院及國際扶輪社6區今簽署...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。