先嗇宮丙午年花燈開燈 全台最大青花瓷花燈亮相

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
全台首創、最大規模的青花瓷花燈最受矚目，高度達2層樓，創下全國紀錄。圖／先嗇宮提供
全台首創、最大規模的青花瓷花燈最受矚目，高度達2層樓，創下全國紀錄。圖／先嗇宮提供

丙午年先嗇宮花燈將於國曆2月13日、農曆12月26日下午6時，在先嗇宮前的神農百草公園舉行開燈儀式，展期預計至農曆元月底，為期約1個月。今年花燈規模與創意再升級，其中以全台首創、最大規模的青花瓷花燈最受矚目，高度達2層樓，創下全國紀錄。

主題青花瓷花燈由6名工匠耗時34個工作天手工打造，使用約2000個青花瓷湯匙、1萬5000個青花瓷酒杯、300個玲瓏小碗、500個青花瓷盤子及300個青花瓷茶杯組合而成，將傳統瓷器工藝融入花燈設計，呈現細緻又壯觀的視覺效果。

現場另設置一對以回收藥瓶製作的「麒麟獻瑞」花燈，每隻麒麟皆由2萬支回收藥瓶組成，高度約2.3公尺，兼具環保理念與藝術美感。主燈則為長13公尺、高6公尺的「上發財」財神爺，騎乘駿馬、手捧金元寶，周圍遍布金元寶，象徵新年財運亨通、喜氣洋洋。

副燈部分，以5隻可愛貓熊為主題，造型討喜，寓意五福臨門、步步高升，草地上另展出25隻各式造型的駿馬花燈，排列氣勢十足，吸引民眾拍照打卡。先嗇宮同時提供一座長32公尺、寬8公尺的「萬馬奔騰」花燈，參加新北市元宵燈會作為副燈展出，展現磅礡氣勢。

此外，現場還規畫3座描繪江蘇省景區風貌的花燈作品，呈現不同地域文化特色。主辦單位也邀請民眾於農曆正月初六前往疏洪道參觀新北燈會，一同感受年節花燈的熱鬧氛圍。

「麒麟獻瑞」花燈，每隻麒麟皆由2萬支回收藥瓶組成，高度約2.3公尺。圖／先嗇宮提供
「麒麟獻瑞」花燈，每隻麒麟皆由2萬支回收藥瓶組成，高度約2.3公尺。圖／先嗇宮提供
丙午年先嗇宮花燈將於國曆2月13日、農曆12月26日下午6時，在先嗇宮前的神農百草公園舉行開燈儀式。圖／先嗇宮提供
丙午年先嗇宮花燈將於國曆2月13日、農曆12月26日下午6時，在先嗇宮前的神農百草公園舉行開燈儀式。圖／先嗇宮提供

相關新聞

輝達來了...北士科園區將啟動自駕公車 直達捷運芝山站

台北市北士科將作為AI相關重鎮，北市府也拋出將設置自駕公車場域，北市議員詹為元表示，2020年北市府曾在信義路試辦自駕公...

機車族注意！北市大度路一段150巷口左轉調整 機慢車待轉區才能轉

台北市大度路一段150巷口往淡水方向，從10日晚間9時30分起，配合快慢分隔島拆除作業，封閉外側2車道銑鋪路面。路面更新...

先嗇宮丙午年花燈開燈 全台最大青花瓷花燈亮相

丙午年先嗇宮花燈將於國曆2月13日、農曆12月26日下午6時，在先嗇宮前的神農百草公園舉行開燈儀式，展期預計至農曆元月底...

新北每3人就有1人有代謝症候群 弱勢者10月起免費腹部超音波檢查

根據新北市成人健康檢查數據顯示，平均每3人就有1人有代謝症候群，新北市衛生局今天與社會局、亞東醫院及國際扶輪社6區今簽署...

呼應長照3.0培力社區「類家人」 五股樂福學堂化身日照中心前哨站

近年受少子化、單身化及高齡化多重衝擊，傳統家庭結構與照顧功能逐漸弱化。社會亟需建立「類家人」角色與社區互助網絡，避免單一...

春節不無聊！北市動物園、天文館初一起正常開放 屬馬入場祭好禮

春節9天連假將至，北市天文館、動物園除了除夕休館外，其餘時間皆正常開放，更因應馬年推出多項活動與優惠，屬馬者春節期間可免...

