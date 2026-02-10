先嗇宮丙午年花燈開燈 全台最大青花瓷花燈亮相

丙午年先嗇宮花燈將於國曆2月13日、農曆12月26日下午6時，在先嗇宮前的神農百草公園舉行開燈儀式，展期預計至農曆元月底，為期約1個月。今年花燈規模與創意再升級，其中以全台首創、最大規模的青花瓷花燈最受矚目，高度達2層樓，創下全國紀錄。

主題青花瓷花燈由6名工匠耗時34個工作天手工打造，使用約2000個青花瓷湯匙、1萬5000個青花瓷酒杯、300個玲瓏小碗、500個青花瓷盤子及300個青花瓷茶杯組合而成，將傳統瓷器工藝融入花燈設計，呈現細緻又壯觀的視覺效果。

現場另設置一對以回收藥瓶製作的「麒麟獻瑞」花燈，每隻麒麟皆由2萬支回收藥瓶組成，高度約2.3公尺，兼具環保理念與藝術美感。主燈則為長13公尺、高6公尺的「馬上發財」財神爺，騎乘駿馬、手捧金元寶，周圍遍布金元寶，象徵新年財運亨通、喜氣洋洋。

副燈部分，以5隻可愛貓熊為主題，造型討喜，寓意五福臨門、步步高升，草地上另展出25隻各式造型的駿馬花燈，排列氣勢十足，吸引民眾拍照打卡。先嗇宮同時提供一座長32公尺、寬8公尺的「萬馬奔騰」花燈，參加新北市元宵燈會作為副燈展出，展現磅礡氣勢。