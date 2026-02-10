新北每3人就有1人有代謝症候群 弱勢者10月起免費腹部超音波檢查

根據新北市成人健康檢查數據顯示，平均每3人就有1人有代謝症候群，新北市衛生局今天與社會局、亞東醫院及國際扶輪社6區今簽署關懷弱勢免費腹部超音波檢查合作備忘錄（MOU）。預計今年10月由亞東醫院提供新北弱勢市民免費腹部超音波檢查。

衛生局長陳潤秋表示，病毒性 C 肝即將根除，但代謝性肝病（脂肪肝）成為當前不容忽視的議題，新北市平均每3人就有1人有代謝症候群，感謝扶輪社匯聚六地區資源，讓市府能針對經濟或健康資訊獲取相對弱勢的群體，提供腹部超音波影像評估，早期篩檢出異常個案並精準介入。

衛生局表示， 今與國際扶輪社等簽署「115年關懷弱勢免費腹部超音波檢查」合作備忘錄（MOU）。預計115年10月4日由亞東醫院提供新北市弱勢市民免費腹部超音波檢查。

此外，此次針對特殊族群檢查外，30歲以上市民皆可善用政府提供的「免費成人健康檢查」，透過血液檢測掌握空腹血糖、血脂、血壓等代謝關鍵指標，早期判讀身體發出健康預警訊號。