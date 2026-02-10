快訊

台積電董事會拍板八大議案 維持季配6元、員工分紅逾2,061億元創新高

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

新北每3人就有1人有代謝症候群 弱勢者10月起免費腹部超音波檢查

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市政府與2026國際扶輪六地區簽署低收入腹部超音波篩檢合作備忘錄。圖／新北衛生局提供
新北市政府與2026國際扶輪六地區簽署低收入腹部超音波篩檢合作備忘錄。圖／新北衛生局提供

根據新北市成人健康檢查數據顯示，平均每3人就有1人有代謝症候群，新北市衛生局今天與社會局、亞東醫院及國際扶輪社6區今簽署關懷弱勢免費腹部超音波檢查合作備忘錄（MOU）。預計今年10月由亞東醫院提供新北弱勢市民免費腹部超音波檢查。

衛生局長陳潤秋表示，病毒性 C 肝即將根除，但代謝性肝病（脂肪肝）成為當前不容忽視的議題，新北市平均每3人就有1人有代謝症候群，感謝扶輪社匯聚六地區資源，讓市府能針對經濟或健康資訊獲取相對弱勢的群體，提供腹部超音波影像評估，早期篩檢出異常個案並精準介入。

衛生局表示， 今與國際扶輪社等簽署「115年關懷弱勢免費腹部超音波檢查」合作備忘錄（MOU）。預計115年10月4日由亞東醫院提供新北市弱勢市民免費腹部超音波檢查。

此外，此次針對特殊族群檢查外，30歲以上市民皆可善用政府提供的「免費成人健康檢查」，透過血液檢測掌握空腹血糖、血脂、血壓等代謝關鍵指標，早期判讀身體發出健康預警訊號。

陳潤秋說，代謝症候群屬早期可逆階段，若能及早發現並透過飲食調整與規律運動，就能有效降低慢性疾病發生率，提醒符合資格的市民定期接受篩檢，守護自身健康。

新北市政府與2026國際扶輪六地區簽署低收入腹部超音波篩檢合作備忘錄。圖／新北衛生局提供
新北市政府與2026國際扶輪六地區簽署低收入腹部超音波篩檢合作備忘錄。圖／新北衛生局提供

衛生局 超音波
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

強化風險辨識與控管 新北市永和頂溪公辦都更案（A區）成立廉政平台

館長健身房被傳霸凌案 新北勞工局：接獲申訴後將啟動調查

民眾黨新北三盧選區初選現爭議 選決會今午邀相關人員說明

影／母雞帶小雞 林右昌攜新北議員參選人登記黨內初選

相關新聞

輝達來了...北士科園區將啟動自駕公車 直達捷運芝山站

台北市北士科將作為AI相關重鎮，北市府也拋出將設置自駕公車場域，北市議員詹為元表示，2020年北市府曾在信義路試辦自駕公...

機車族注意！北市大度路一段150巷口左轉調整 機慢車待轉區才能轉

台北市大度路一段150巷口往淡水方向，從10日晚間9時30分起，配合快慢分隔島拆除作業，封閉外側2車道銑鋪路面。路面更新...

民進黨新北議員登記截止 4現任議員未登記、3選區將初選

民進黨新北市議員提名初選登記今天截止，其中現任議員周雅玲、鍾宏仁、陳永福、石一佑都沒有登記，大新店議員陳永福早早已決定傳...

先嗇宮丙午年花燈開燈 全台最大青花瓷花燈亮相

丙午年先嗇宮花燈將於國曆2月13日、農曆12月26日下午6時，在先嗇宮前的神農百草公園舉行開燈儀式，展期預計至農曆元月底...

新北每3人就有1人有代謝症候群 弱勢者10月起免費腹部超音波檢查

根據新北市成人健康檢查數據顯示，平均每3人就有1人有代謝症候群，新北市衛生局今天與社會局、亞東醫院及國際扶輪社6區今簽署...

呼應長照3.0培力社區「類家人」 五股樂福學堂化身日照中心前哨站

近年受少子化、單身化及高齡化多重衝擊，傳統家庭結構與照顧功能逐漸弱化。社會亟需建立「類家人」角色與社區互助網絡，避免單一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。