催婚迫在眉睫 新北市府今年辦11場單身聯誼

為打造適齡婚育友善城市，新北市政府今年由各局處共同推動單身聯誼，青年局2月初率先辦理7場活動，民政局接力推出「新北漫旅 友好相遇」系列活動，規劃辦理11場次浪漫漫旅。首波1至4場活動於2月25日上午9時開放報名。

民政局強調，去年活動配對率高達6成，邀請單身男女在新北山海間尋找專屬緣分。​民政局長林耀長表示，新北市單身聯誼活動從102年開辦，在114年成功配對91對，配對率逾61.7%。

今年規劃辦理11場次活動，多樣化互動主題包括「戲玩工藝」、「低空探索」、「鐵馬秘境」、「美拍攝影變裝趴」及「品香手沖咖啡」等，透過深度漫遊與DIY手作，讓參加者在最放鬆的狀態下，自然拉近與幸福的距離。

​​民政局表示，今年活動採抽籤方式遴選，將於報名截止後進行審查與抽籤，一日遊場次正取名額男女60人、半日遊場次正取名額男女50人，其餘列為備取名單，錄取原則以設籍、就業、就學於新北市者，且未參加本市114年單身聯誼活動者優先，每位參加者一年內僅能錄取一次，盼更多人都有機會認識新朋友、開啟愛情之門。

​民政局補充，報名參加者皆有機會獲得愛情御守、造型鑰匙圈、杯墊等精美禮品，為鼓勵參加者活動後緣分延續，提供月月揪伴出遊抽籤，另本市也設有戀愛加值計畫，只要參加同場次單身聯誼（含過去場次）並步入婚姻之新人，將有機會參加新北市聯合婚禮，詳細報名資訊請至新北市政府民政局官網查詢。

