北市警維護春節前交通 延長基隆路調撥車道時間

北市昨晚起啟動加強重要節日安維工作，台北市警察局信義分局今天表示，為因應春節前採買人車潮，基隆路二段往南即日起至13日止，調整於下午4時至晚間8時實施調撥車道措施。

信義分局下午透過新聞稿表示，為貫徹執行115年加強重要節日安全維護工作，因應春節連續假期前採買年貨、年節送禮、提前返鄉人車潮湧現，將衝擊信義商圈及其他重要幹道交通，且春節前基隆路下午時段往南車流量將增加。

因此，台北市交通管制工程處規劃基隆路二段往南（台北市調查處至基隆高架道路樂業匝道）調撥車道措施。信義分局說明，自即日起至13日（星期五）止提前並延後實施時段，調整為下午4時至晚間8時，並將派員配合進行交通疏導管制措施，以利有效疏導春節前車流。

信義分局提到，為維護春節連假前信義區主要幹道交通秩序，將持續加強基隆路、忠孝東路、信義路及商圈周邊等幹道路況查報，並掌握市民高架即時路況，若有事故發生，會立即啟動交通快打機制，到場排除。