快訊

台積電董事會拍板八大議案 維持季配6元、員工分紅逾2,061億元創新高

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

北市警維護春節前交通 延長基隆路調撥車道時間

中央社／ 台北10日電

北市昨晚起啟動加強重要節日安維工作，台北市警察局信義分局今天表示，為因應春節前採買人車潮，基隆路二段往南即日起至13日止，調整於下午4時至晚間8時實施調撥車道措施。

信義分局下午透過新聞稿表示，為貫徹執行115年加強重要節日安全維護工作，因應春節連續假期前採買年貨、年節送禮、提前返鄉人車潮湧現，將衝擊信義商圈及其他重要幹道交通，且春節前基隆路下午時段往南車流量將增加。

因此，台北市交通管制工程處規劃基隆路二段往南（台北市調查處至基隆高架道路樂業匝道）調撥車道措施。信義分局說明，自即日起至13日（星期五）止提前並延後實施時段，調整為下午4時至晚間8時，並將派員配合進行交通疏導管制措施，以利有效疏導春節前車流。

信義分局提到，為維護春節連假前信義區主要幹道交通秩序，將持續加強基隆路、忠孝東路、信義路及商圈周邊等幹道路況查報，並掌握市民高架即時路況，若有事故發生，會立即啟動交通快打機制，到場排除。

基隆 春節 北市
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

北市中正二分局執行靖城專案 強力維護年前治安

整理包／過年垃圾車哪天來？9天連假把握這2天 全台春節清運時間一次看

春節最怕腹瀉…疾管署：國內近4周群聚19件到26件 注意諾羅來襲

春節開診率創新高 專家盼民眾落實輕重分流

相關新聞

輝達來了...北士科園區將啟動自駕公車 直達捷運芝山站

台北市北士科將作為AI相關重鎮，北市府也拋出將設置自駕公車場域，北市議員詹為元表示，2020年北市府曾在信義路試辦自駕公...

機車族注意！北市大度路一段150巷口左轉調整 機慢車待轉區才能轉

台北市大度路一段150巷口往淡水方向，從10日晚間9時30分起，配合快慢分隔島拆除作業，封閉外側2車道銑鋪路面。路面更新...

民進黨新北議員登記截止 4現任議員未登記、3選區將初選

民進黨新北市議員提名初選登記今天截止，其中現任議員周雅玲、鍾宏仁、陳永福、石一佑都沒有登記，大新店議員陳永福早早已決定傳...

先嗇宮丙午年花燈開燈 全台最大青花瓷花燈亮相

丙午年先嗇宮花燈將於國曆2月13日、農曆12月26日下午6時，在先嗇宮前的神農百草公園舉行開燈儀式，展期預計至農曆元月底...

新北每3人就有1人有代謝症候群 弱勢者10月起免費腹部超音波檢查

根據新北市成人健康檢查數據顯示，平均每3人就有1人有代謝症候群，新北市衛生局今天與社會局、亞東醫院及國際扶輪社6區今簽署...

呼應長照3.0培力社區「類家人」 五股樂福學堂化身日照中心前哨站

近年受少子化、單身化及高齡化多重衝擊，傳統家庭結構與照顧功能逐漸弱化。社會亟需建立「類家人」角色與社區互助網絡，避免單一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。