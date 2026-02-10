觀音隧道出現「野生小豬」？ 動保處循線找出真相

快訊

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
新北市八里區台64線快速道路往五股方向觀音山隧道內，近日發現有小豬，讓人好奇難道是野生的嗎？照片取自新北市政府
新北市八里區台64線快速道路往五股方向觀音山隧道內，近日發現有小豬，讓人好奇難道是野生的嗎？照片取自新北市政府

新北市八里區台64線快速道路往五股方向觀音山隧道內，近日發現有小豬，讓人好奇難道是野生的嗎？動保處循線發現，原來是豬隻從高速無照車輛掉落情事，險象環生，差點造成後車閃避不及發生交通事故，新北市政府動物保護防疫處接獲警察局通報後，會同警方立即派員趕赴現場，將豬隻帶回動物之家安置，經動保處獸醫師初步檢查，除瘀青外無其他外傷，通知飼主領回妥善照顧，全案依動保法及道路交通管理處罰條例分別處以6,000及3,000元罰鍰。

動保處表示，林姓飼主養豬超過20年，現主要做豬隻買賣生意，案發當日便宜行事，想減少僱司機費用，請無動物運送人員執照的朋友幫忙載運豬至八里飼養，不料想朋友未受過訓練及參加人道運輸課程，沒有做好防護，豬隻就在快速道路上掉下來，司機卻渾然不知，等到動保處向警員調閱後方行車紀錄器循線找到飼主，通知後才發現豬隻不見，所幸沒有造成後方來車交通事故，經飼主領回後請獸醫師檢診及醫療，己恢復健康。

依照動保法運送動物，應符合人道運輸原則，除車輛要有適當防護及照護措施外，運送人員必須參加講習課程，考試合格後方能辦理動物運送業務。另由於非洲豬瘟等高度風險動物傳染病，豬隻運輸過程一旦發生動物掉落情形，不僅危及道路交通安全，更可能造成防疫破口，所以運送豬牛等動物依規定須裝設全球衛星定位系統（GPS），以追蹤管制，避免疫情擴散。由於林姓飼主所僱用司機不具有動物運送人員證書，車輛也無裝設GPS，違反動物運送管理辦法，依動保法處以6,000元罰鍰，另所載豬隻掉落依道路交通管理處罰條例處3,000元罰鍰，共計9,000元罰鍰。

新北市動保處提醒，從事動物運輸業者，務必落實車體安全、防護設施、即時追蹤系統，確實做好運輸前後清潔消毒工作，並應上課取得動物運送人員資格，每2年須換證，動保處每年均會辦理動物運送人員講習課程，請從業人員務必注意證件時效前往上課，也請牧場應恪遵規範，勿以身試法。

聚傳媒

非洲豬瘟 動物之家
