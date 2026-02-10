無菸城市之戰！王婉諭稱可當台北市長 北市府：市民本來就有參政權

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市研考會主委殷瑋今回應無菸城市議題。記者何柔嫺／攝影
台北市研考會主委殷瑋今回應無菸城市議題。記者何柔嫺／攝影

台北市長蔣萬安力推「無菸城市」，時代力量黨主席王婉諭今說，喊喊口號就要當作政策，她也可來當台北市長。台北市研考會主委殷瑋說，「市民本來就有參政的權利，祝福。」

殷瑋說，這個位子是要做實事，如果在無菸城市推動過程當中，能看到這些評論者的身影，那就太好了。從跟中央政府法規政策的討論溝通，到各區各里各商圈的來回協調，再到政策宣傳與現場勸導，市府歡迎評論者的參與。

時力、台灣基進、綠黨與里長開記者會，要求蔣市府提出無菸城市配套措施並提出建言。殷瑋說，感謝他們支持無菸城市，北市府已公布民調可見各界反應是支持無菸大方向；年貨大街是試辦區，過程一定有不夠完美之處，市府虛心接受各界意見，有些意見也許會有衝突，市府盡力做一個協調者、溝通者的角色。

殷瑋指出，迪化街年貨大街是試辦區，希望後續能推動更多試辦區、示範區，讓無菸這件事逐漸在整個北市、台北市民之間，形成共識、大家習慣的生活方式。推動無菸城市過程中，希望在北市12個行政區找出示範里，以及各個大型活動如年貨大街、台北燈節規畫示範區，讓政策能逐步地由點到線、再到面去全面推行。

他說，現行制度有個必要突破的點，如果真要仿造日本做戶外吸菸區，中央法規與解釋已跟不上時代需求，既然大家站在同一條線、同一個軌道、有同樣方向跟願景，他呼籲各界一起向中央發聲、協調、溝通，能否以最直接、有效率的手段在行政端處理掉，若沒辦法則思考推動中央法規修法的可能性。

殷瑋表示，市府不主張每地都設戶外吸菸室，戶外吸菸區是可考慮的配套。如果是用吸菸區、吸菸室的混搭方式，建置預算不會那麼高；市府內部估算，若以3000處計算建置成本，絕對不會到60億元。

殷瑋說，現行是以試辦區推行無菸城市，隨著時間推動，會一步步地讓整個城市形成固定的無菸城市規範，這件事需要時間，不可能一步到位。「我們沒有只有防堵，一方面也要有疏導」，現在更像是疏導、防堵夠不夠的問題，市府需要更多人力勸導，歡迎各界加入行列。

北市府說，去年1月11日27日，年貨大街及吸菸相關平均每日陳情為1.29件；今年2月2日至8日試辦期間，平均每日降至0.43件，約為過往三分之一，明顯下降。環保局說，現場人員持續執行政策，菸蒂棄置比過往大幅改善，顯示分流管理與勸導措施發揮實質效果。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

年貨大街 殷瑋
