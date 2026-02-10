輝達來了...北士科園區將啟動自駕公車 直達捷運芝山站

台北市北士科將作為AI相關重鎮，北市府也拋出將設置自駕公車場域，北市議員詹為元表示，2020年北市府曾在信義路試辦自駕公車，建議經驗應該彼此嫁接。交通局表示，先前試辦計畫，號誌、準確停靠率都達99％，會將先前計畫作為參考外，也規畫北士科園區至捷運芝山站自駕公車接駁服務。

詹為元說，配合輝達進駐北士科園區發展及AI產業進駐，交通局規畫在該區試辦無人駕駛公車，並希望在2029年商轉，以因應公車司機駕駛人力短缺及運輸需求的調整，可見市府將自動駕駛公車納入中長期公共運輸規畫。

其實這也並非北市第一次試辦公車自駕，詹為元說，在2020年時曾於信義路公車專用道舉辦計畫，雙向全長12.3 公里、共36站，啟用到2021年5月15日止，累計運行197天、總行駛里程2559公里、共1006班次，試乘人次達3346人，乘客滿意度達90% ，顯示在實際運行穩定度及民眾接受度方面。

他認為，除了乘客滿意度高，也已具專用路權的道路環境，顯示北市在既有幹線公車與公車專用道條件下，具備作為無人公車實驗場域的基礎優勢，因此能夠以此為基礎下並延續。

詹為元建議，在北士科推動無人駕駛公車之前，可以先系統性盤點信義路自駕公車相關運行數據、技術限制、法規障礙及行政協調等，在中央自駕車相關法令完善之前，地方政府可以善用既有試辦成果，降低未來正式上線與商轉的風險。

交通局表示，試辦計畫成效，路口號誌辨識、停等與啟動成功率99.7%，自動且準確停靠於公車站停靠區比率達100%、人工接手率達96.7次/1000公里。透過實際道路環境進行測試，累積自駕公車於運行穩定性、號誌辨識、停靠精準度及營運管理等相關試辦經驗。

因此，根據試辦成果，於北士科自駕公車推動前，系統性盤點既有試辦的運行數據、技術限制、法規面向及行政協調經驗，提供後續試辦規畫與推動作業參考，以提升政策延續性與執行效率。