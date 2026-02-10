時力疑北市無菸城市淪口號 籲修法編預算先疏導

時代力量、台灣綠黨、台灣基進今天聯袂召開記者會指北市無菸城市不該只是喊喊口號，應掌握日本成功在於先疏導，應編列預算並與中央研修法規。北市研考會說，希望與中央溝通。

時代力量、台灣綠黨、台灣基進今天在台北市政府大門前「無菸城市要配套，預算法規要到位！」記者會。時代力量主席王婉諭說，無菸城市是美好願景，但不該只是喊喊口號，市長蔣萬安欲效法日本推動無菸城市政策面臨「沒配套、沒預算、沒法源」3大核心問題。

台灣基進秘書長馬依翔說，因為缺乏疏導，首個試辦區年貨大街已出現吸菸者被迫轉入第一層巷弄或私人停車場，形成新的污染熱區與髒亂，二手菸甚至飄散到住宅區，也可能因煙蒂明火引發火災，呼籲吸取成功經驗，例如日本東京在街道或車站設置24小時開放的玻璃吸菸亭、新加坡烏節路在禁菸區內設43個特定吸菸區。

台灣綠黨台北市政策會主任王振庭說，迪化街將吸菸區設在非禁菸區，多此一舉，且前往5號水門來回超過10分鐘，變相逼吸菸者就近違規，導致周邊街道淪為重災區，甚至吸菸區內菸灰桶數量也不足，他並曾告知執法人員有人吸菸，對方仍滑手機不勸告、執法。

王婉諭強調，無菸城市需要先疏導，讓吸菸與非吸菸者有效分流；比照日本經驗，每個吸菸室成本要價新台幣200萬元，大阪目前有400個以上的吸菸所，滿足基本需求要1000個，經費達20億元；日本專家建議3000個需60億元，每年管理費9億元，呼籲市府先編預算。

她並說，國內現況不僅缺乏戶外密閉吸菸室法源，且室內吸菸室負壓標準竟比照隔離病房，排煙口須距離建築5公尺，難以落實；蔣萬安應與中央研修過高的法規門檻，並研擬地方自治條例，以及參考大阪推出獎勵的模式，透過公私協力解決地、人力、預算不足問題。

北市研考會主委殷瑋說，試辦一定有不完美之處，感謝也接受各界意見，現況是現行法規跟不上時代需求，呼籲大家一起來對中央發出希望協調溝通的聲音，看能否在行政端有最直接有效率處理，若無法，則研修中央法規；預算問題待進展到細緻處再對外說明。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康