呼應長照3.0培力社區「類家人」 五股樂福學堂化身日照中心前哨站
近年受少子化、單身化及高齡化多重衝擊，傳統家庭結構與照顧功能逐漸弱化。社會亟需建立「類家人」角色與社區互助網絡，避免單一家庭獨自承擔沉重照顧壓力。基督教芥菜種會主打「照顧者學校」，推動照顧者賦能與在地助人者培力，為社區打造更具韌性的照顧支持系統。
芥菜種會「五股助人網」今啟動，將「照顧者學校」帶進五股，成為北部重要的實踐據點，讓照顧者不再孤軍奮戰。
芥菜種會李肇家執行長說，面對家庭照顧責任集中、支援系統薄弱的社會現況，芥菜種會今年起全面整合兒少到長者的照顧服務，從家庭整體需求出發，藉由照顧者學校模式落實「裝備、實踐、差派」，打造能以照顧技能銜接服務現場的專業投入路徑，成為帶來收入的助人工作，培育家庭訪視員、家庭陪伴員、支援照顧者及居家陪伴員等角色，成為社區中如同「類家人」般的陪伴者。
李肇家說，芥菜種會結合社會企業以工「帶振」理念，將具備專業技能的照顧人力，派到有需求的家庭、社區相關據點，或芥菜種會照顧據點「以樂家園」，使兒少、長者及有過渡性照顧需求者，都能在熟悉環境中獲得穩定陪伴。以此紓解照顧者的身心壓力、充實照顧人力不足的缺口，是當前照顧困境中最貼近需求的解方。
芥菜種會「五股助人網」作為「照顧者學校」北部實踐據點，也是芥菜種會成立的第一間失智據點，回應傳統社區中日益嚴峻的照顧困境，為紓解五股地區的失智照顧壓力、老老照顧與脆弱家庭需求，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門。透過照顧者培力及「安安」助人團隊的深入陪伴，將鄰里力量凝聚成為有系統、具延續性的支持網絡，讓五股朝向更具照顧韌性的友善社區邁進。
今天啟動儀式中，芥菜種會李肇家執行長偕新北市高齡長照處科長謝芷芹、合作夥伴社團法人台灣跑兒城鄉發展策略聯盟協會理事長趙謨立，一起宣布服務全面展開。李肇家為「樂福學堂」長者們掛學生證，象徵正式開課，長者們專注創作年畫，透過描繪與配色進行認知刺激與手眼協調訓練。
社工邱佳靖說，這個班學生以輕度失智長輩為主，年紀從62歲至92歲，91歲婦人翁李桃由看護陪著來上課，她說，上課能動動腦，讓生活不無聊。一位照顧者分享到，平常都在忙著照顧先生，幾乎沒有喘息的機會，能和丈夫一起開心學習，「我也覺得自己被支持了。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。