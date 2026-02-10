快訊

國1南下楠梓段聯結車、小貨車、小客車連環撞 「紫爆」回堵約11公里

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

聽新聞
0:00 / 0:00

呼應長照3.0培力社區「類家人」 五股樂福學堂化身日照中心前哨站

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影

近年受少子化、單身化及高齡化多重衝擊，傳統家庭結構與照顧功能逐漸弱化。社會亟需建立「類家人」角色與社區互助網絡，避免單一家庭獨自承擔沉重照顧壓力。基督教芥菜種會主打「照顧者學校」，推動照顧者賦能與在地助人者培力，為社區打造更具韌性的照顧支持系統。

芥菜種會「五股助人網」今啟動，將「照顧者學校」帶進五股，成為北部重要的實踐據點，讓照顧者不再孤軍奮戰。

芥菜種會李肇家執行長說，面對家庭照顧責任集中、支援系統薄弱的社會現況，芥菜種會今年起全面整合兒少到長者的照顧服務，從家庭整體需求出發，藉由照顧者學校模式落實「裝備、實踐、差派」，打造能以照顧技能銜接服務現場的專業投入路徑，成為帶來收入的助人工作，培育家庭訪視員、家庭陪伴員、支援照顧者及居家陪伴員等角色，成為社區中如同「類家人」般的陪伴者。

李肇家說，芥菜種會結合社會企業以工「帶振」理念，將具備專業技能的照顧人力，派到有需求的家庭、社區相關據點，或芥菜種會照顧據點「以樂家園」，使兒少、長者及有過渡性照顧需求者，都能在熟悉環境中獲得穩定陪伴。以此紓解照顧者的身心壓力、充實照顧人力不足的缺口，是當前照顧困境中最貼近需求的解方。

芥菜種會「五股助人網」作為「照顧者學校」北部實踐據點，也是芥菜種會成立的第一間失智據點，回應傳統社區中日益嚴峻的照顧困境，為紓解五股地區的失智照顧壓力、老老照顧與脆弱家庭需求，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門。透過照顧者培力及「安安」助人團隊的深入陪伴，將鄰里力量凝聚成為有系統、具延續性的支持網絡，讓五股朝向更具照顧韌性的友善社區邁進。

今天啟動儀式中，芥菜種會李肇家執行長偕新北市高齡長照處科長謝芷芹、合作夥伴社團法人台灣跑兒城鄉發展策略聯盟協會理事長趙謨立，一起宣布服務全面展開。李肇家為「樂福學堂」長者們掛學生證，象徵正式開課，長者們專注創作年畫，透過描繪與配色進行認知刺激與手眼協調訓練。

社工邱佳靖說，這個班學生以輕度失智長輩為主，年紀從62歲至92歲，91歲婦人翁李桃由看護陪著來上課，她說，上課能動動腦，讓生活不無聊。一位照顧者分享到，平常都在忙著照顧先生，幾乎沒有喘息的機會，能和丈夫一起開心學習，「我也覺得自己被支持了。」

芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影
芥菜種會「五股助人網」啟動，作為「照顧者學校」北部實踐據點，是芥菜種會成立的第一間失智據點，據點設置「樂福學堂」開啟社區的照顧支持大門，學員最高齡92歲，是日照中心的前哨站。記者王慧瑛／攝影

失智 壓力
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

防急診壅塞／衛福部挹注16億鼓勵開診 民團籲同步強化社區與家庭醫師

木棒聯賽／黃以謙社區棒球出身進步多 率新社闖3階

彰化社頭廣興聯合活動中心工程今動土 社區向「 無殼蝸牛」說掰掰

長照喘息服務核心不變 衛福部：聘僱外籍看護也能使用

相關新聞

機車族注意！北市大度路一段150巷口左轉調整 機慢車待轉區才能轉

台北市大度路一段150巷口往淡水方向，從10日晚間9時30分起，配合快慢分隔島拆除作業，封閉外側2車道銑鋪路面。路面更新...

呼應長照3.0培力社區「類家人」 五股樂福學堂化身日照中心前哨站

近年受少子化、單身化及高齡化多重衝擊，傳統家庭結構與照顧功能逐漸弱化。社會亟需建立「類家人」角色與社區互助網絡，避免單一...

春節不無聊！北市動物園、天文館初一起正常開放 屬馬入場祭好禮

春節9天連假將至，北市天文館、動物園除了除夕休館外，其餘時間皆正常開放，更因應馬年推出多項活動與優惠，屬馬者春節期間可免...

新北酒駕稍減、毒駕飆漲654％ 侯友宜：執法絕不鬆手

春節將至，路上安全更加重要，新北市交通大隊今天在道安會報專案報告指出，去年取締酒駕違規4586件，較前年同期減少29件、...

攬緊緊？被問李四川最後一次市政會議 蔣萬安反應曝光

輝達落腳北士科，預計明天將與輝達簽約，副市長李四川也透露簽約完，就會告訴大家他的決定。北市長蔣萬安今上午主持市政會議前，...

實測北市公車站滾筒「好卡」議員2建議促數位路線站牌

北市長蔣萬安要打造智慧城市，不過傳統公車站牌仍常被詬病滾筒「卡卡」；站牌資訊缺損空白等。議員建議應利用現有的數位螢幕，公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。