春節不無聊！北市動物園、天文館初一起正常開放 屬馬入場祭好禮

春節9天連假將至，北市天文館、動物園除了除夕休館外，其餘時間皆正常開放，更因應馬年推出多項活動與優惠，屬馬者春節期間可免費參觀天文館展示場，動物園則可領取限量入園禮。

天文館於春節連假14日至22日間，除16日（除夕）外皆正常營運，初一至初六更推出「天馬行空過新年」活動，包括免費影片欣賞、優惠票券、新春抽紅包與藝術特展等，屬馬的朋友還可免費參觀展示場。

天文館說，開放時間為每日9時至17時，周六延長開放至20時，觀測室開放至21時；宇宙探險與特展開放時間為9時30分至16時，初一至初六每日11時前，限量推出「一日暢遊券」，可優惠暢遊展示場、宇宙探險設施，並擇一欣賞宇宙劇場或立體劇場影片，憑當日指定票，還可參加新春抽紅包活動，兌換精美小禮物，每日限量500份。

北市動物園春節也不打烊，除夕休館外其他天皆正常開園，因應生效馬年，更將於初一至初三舉辦開運金發放快閃活動，限量500位遊客可領取馬年立體造型紅包；若生肖屬馬者，每日限量800名，可領取入園禮，歡迎遊客春節連假到園參觀。