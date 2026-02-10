快訊

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

春節不無聊！北市動物園、天文館初一起正常開放 屬馬入場祭好禮

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
春節9天連假將至，北市天文館、動物園除了除夕休館外，其餘時間皆正常開放，更因應馬年推出多項活動與優惠。本報資料照片
春節9天連假將至，北市天文館、動物園除了除夕休館外，其餘時間皆正常開放，更因應馬年推出多項活動與優惠。本報資料照片

春節9天連假將至，北市天文館、動物園除了除夕休館外，其餘時間皆正常開放，更因應馬年推出多項活動與優惠，屬馬者春節期間可免費參觀天文館展示場，動物園則可領取限量入園禮。

天文館於春節連假14日至22日間，除16日（除夕）外皆正常營運，初一至初六更推出「天馬行空過新年」活動，包括免費影片欣賞、優惠票券、新春抽紅包與藝術特展等，屬馬的朋友還可免費參觀展示場。

天文館說，開放時間為每日9時至17時，周六延長開放至20時，觀測室開放至21時；宇宙探險與特展開放時間為9時30分至16時，初一至初六每日11時前，限量推出「一日暢遊券」，可優惠暢遊展示場、宇宙探險設施，並擇一欣賞宇宙劇場或立體劇場影片，憑當日指定票，還可參加新春抽紅包活動，兌換精美小禮物，每日限量500份。

北市動物園春節也不打烊，除夕休館外其他天皆正常開園，因應生效馬年，更將於初一至初三舉辦開運金發放快閃活動，限量500位遊客可領取馬年立體造型紅包；若生肖屬馬者，每日限量800名，可領取入園禮，歡迎遊客春節連假到園參觀。

馬年 動物園 春節
相關新聞

機車族注意！北市大度路一段150巷口左轉調整 機慢車待轉區才能轉

台北市大度路一段150巷口往淡水方向，從10日晚間9時30分起，配合快慢分隔島拆除作業，封閉外側2車道銑鋪路面。路面更新...

春節不無聊！北市動物園、天文館初一起正常開放 屬馬入場祭好禮

春節9天連假將至，北市天文館、動物園除了除夕休館外，其餘時間皆正常開放，更因應馬年推出多項活動與優惠，屬馬者春節期間可免...

新北酒駕稍減、毒駕飆漲654％ 侯友宜：執法絕不鬆手

春節將至，路上安全更加重要，新北市交通大隊今天在道安會報專案報告指出，去年取締酒駕違規4586件，較前年同期減少29件、...

攬緊緊？被問李四川最後一次市政會議 蔣萬安反應曝光

輝達落腳北士科，預計明天將與輝達簽約，副市長李四川也透露簽約完，就會告訴大家他的決定。北市長蔣萬安今上午主持市政會議前，...

實測北市公車站滾筒「好卡」議員2建議促數位路線站牌

北市長蔣萬安要打造智慧城市，不過傳統公車站牌仍常被詬病滾筒「卡卡」；站牌資訊缺損空白等。議員建議應利用現有的數位螢幕，公...

社後輕軌條件不足 捷運局：時機成熟再推

新北市長侯友宜行動治理行腳昨前進板橋，他強調「任期剩最後三百二十天不拚不行」、「欠里長要趕快做」。地方關心社後輕軌是否要...

