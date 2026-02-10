新北酒駕稍減、毒駕飆漲654％ 侯友宜：執法絕不鬆手

春節將至，路上安全更加重要，新北市交通大隊今天在道安會報專案報告指出，去年取締酒駕違規4586件，較前年同期減少29件、0.6%，去年取締施用毒品後駕車違規1501件，較前年同期增加1302 件、654%。新北市長侯友宜指出，隨著快篩試劑普遍，毒駕檢測更方便快速，年節將至，要求持續強力執法「絕不鬆手」。

新北交通警察大隊大隊長李仁寧在專案報告指出，新北2025年死亡車禍發生152件、154人死亡，與2024年同期比較增加4件、2.7%，死亡人數增加5人、3.4%；大多都是以未注意車前狀況最多，又以機車64件最多、其次為小型車46件；死亡人數年齡則以65歲以上54人最多。

防治酒駕部分，李仁寧說，去年取締酒駕違規共計4586件，移送法辦1757件，較前年年同期減少29件，移送法辦減少368件，其中值得注意宿醉駕駛（上午6至12時）取締830件，占全體酒駕件數20.1%；至於毒駕，新北去年取締施用毒品後駕車違規共計1501 件，較前年同期增加1302件。

李仁寧指出，各分局針對轄內易飲酒聚會場所如餐廳、夜店、KTV附近及易肇事路段加強取締酒後駕車，維持交通安全，並持續落實管制各分局查獲疑似施用毒品後駕車案件舉發情形。

侯友宜指出，酒駕與毒駕同樣危險，對公共安全造成重大威脅，要求警察局持續結合路檢、巡邏及科技執法，針對春節期間的「熱時、熱點」加強取締，發揮即時嚇阻效果，並規畫專案勤務，全力打擊毒駕行為。

侯友宜也說，包括改裝車取締、路口高齡行人友善、微型電動二輪車等專案，都要全力以赴，希望能夠達到目標值。

侯也表示，新北老年人口持續攀升，事故也因此最多，尤其發生時間又以早上為主，已經是普遍趨勢，長者開車功能性較差，推動長者駕照換照要持續並嚴格執行。

因應春節連假人車活動頻繁，侯友宜也要求各局處落實節前風險盤點、交通疏導與工區交維管理，特別是觀光景點、宗教場所及大型賣場周邊，務必確保人車動線安全順暢，他也呼籲市民朋友務必遵守「酒後不開車、開車不喝酒」，共同維護交通秩序，平安迎新年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885