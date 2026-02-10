快訊

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

輝達進駐北士科 李四川：11日應可簽地上權契約

中央社／ 台北10日電

輝達台灣總部進駐北投士林科技園區T1718基地案進入最後階段，台北市副市長李四川今天說，設定地上權的合約已經送到美國總公司，目前相當順利，明天應該可以簽約。

李四川6日表示，已與輝達（NVIDIA）總公司以新台幣122億元完成北士科T1718基地權利金議價，對方將針對合約去做內部程序，預定最快11日簽約，若來不及，也會在13日、春節連假前完成。

李四川今天出席台北市政府市政會議前被媒體堵訪表示，相關合約都已在6日下班前送到輝達美國總公司，到目前為止進展相當順利，明天應該可以簽約。

至於出席儀式與代表簽約人員，李四川說，形式部分還是會尊重輝達決定。

此外，李四川被認為是代表國民黨角逐新北市長可能人選，爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷已在汐止掛上與李四川同框看板。

李四川今天說，他事前並不曉得，但這段期間感受到新北市民對他的支持，他非常感謝，等北市府與輝達簽完約，他會再告訴大家他的決定。

對於今天可能是李四川在台北市政府的最後一次市政會議，台北市長蔣萬安笑著表示，今天一樣就是開市政會議，馬上要過年了，提醒所有人員堅守崗位，務必做好治安維護、交通疏導、清運回收等攸關民生的工作。

李四川 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

攬緊緊？被問李四川最後一次市政會議 蔣萬安反應曝光

鬆口了！何時請辭選新北 李四川：輝達簽約完會告知我的決定

藍營新北市長人選遲未定案…他搶先掛「新北就愛李四川」看板表態

李四川、侯友宜今天碰面了 兩人互讚還不斷「咬耳朵」

相關新聞

機車族注意！北市大度路一段150巷口左轉調整 機慢車待轉區才能轉

台北市大度路一段150巷口往淡水方向，從10日晚間9時30分起，配合快慢分隔島拆除作業，封閉外側2車道銑鋪路面。路面更新...

春節不無聊！北市動物園、天文館初一起正常開放 屬馬入場祭好禮

春節9天連假將至，北市天文館、動物園除了除夕休館外，其餘時間皆正常開放，更因應馬年推出多項活動與優惠，屬馬者春節期間可免...

新北酒駕稍減、毒駕飆漲654％ 侯友宜：執法絕不鬆手

春節將至，路上安全更加重要，新北市交通大隊今天在道安會報專案報告指出，去年取締酒駕違規4586件，較前年同期減少29件、...

攬緊緊？被問李四川最後一次市政會議 蔣萬安反應曝光

輝達落腳北士科，預計明天將與輝達簽約，副市長李四川也透露簽約完，就會告訴大家他的決定。北市長蔣萬安今上午主持市政會議前，...

實測北市公車站滾筒「好卡」議員2建議促數位路線站牌

北市長蔣萬安要打造智慧城市，不過傳統公車站牌仍常被詬病滾筒「卡卡」；站牌資訊缺損空白等。議員建議應利用現有的數位螢幕，公...

社後輕軌條件不足 捷運局：時機成熟再推

新北市長侯友宜行動治理行腳昨前進板橋，他強調「任期剩最後三百二十天不拚不行」、「欠里長要趕快做」。地方關心社後輕軌是否要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。