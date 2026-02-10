機車族注意！北市大度路一段150巷口左轉調整 機慢車待轉區才能轉

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市大度路一段150巷口往淡水方向，機慢車用路調整。圖／台北市交工處提供
台北市大度路一段150巷口往淡水方向，從10日晚間9時30分起，配合快慢分隔島拆除作業，封閉外側2車道銑鋪路面。路面更新之後，屆時會配合調整該路口左轉動線，左轉機慢車輛需至機慢車待轉區，路面將設置交通號誌等，提醒用路人留意動線變換。

交工處表示，路面更新後，外側2車道的機慢車輛優先道會改為混合車道，左轉及迴轉的車輛由原本機慢車道左轉車道改於平面最內側的左轉專用車道，屆時會配合調整該路口左轉動線，左轉機慢車輛需至機慢車待轉區。

至於左轉汽車，則沿著最內側車道左轉專用車道行駛，皆需依行車管制號誌指示行駛。

交工處說，大度路1段150巷口快慢車道分隔島拆除完畢後，並進行施工路段銑鋪更新。為維護行車順暢及交通安全，配合調整該路口標誌標線、行車管制號誌，以及全線路段速限調整為60公里/小時。

同時，也會在大度路1段150巷路口增設告示牌，提醒用路人動線變更並提前改道，駕駛人請遵循現場交通標誌、號誌指示行止，以維行車安全與順暢。

