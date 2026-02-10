快訊

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

聽新聞
0:00 / 0:00

攬緊緊？被問李四川最後一次市政會議 蔣萬安反應曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今上午主持市政會議前，也被媒體問及，今天可能是李四川最後一次市政會議，是否會把李副「攬緊緊」？蔣萬安狂笑，並表示今天一樣就是市政會議。圖／引用自UDN直播
北市長蔣萬安今上午主持市政會議前，也被媒體問及，今天可能是李四川最後一次市政會議，是否會把李副「攬緊緊」？蔣萬安狂笑，並表示今天一樣就是市政會議。圖／引用自UDN直播

輝達落腳北士科，預計明天將與輝達簽約，副市長李四川也透露簽約完，就會告訴大家他的決定。北市長蔣萬安今上午主持市政會議前，也被媒體問及，今天可能是李四川最後一次市政會議，是否會把李副「攬緊緊」？蔣萬安狂笑，並表示今天一樣就是市政會議。

蔣萬安今天上午主持市政會議，蔣萬安說，今天會藉市政會議機會，與所有市民朋友、市府團隊預祝新年快樂，當然也再度交代市府團隊，過年期間，很多同仁要堅守崗位、做好準備，讓市民過好年。

由於副市長李四川先前受訪，沒有否認這是他最後一次市政會議，媒體問蔣，等等市政會議，是否會想把李副「攬緊緊」？萬安則笑稱，今天一樣就是市政會議，雖馬上要過年，但同仁還有很多事情，必須堅守崗位，包括治安維護、交通疏導、資源回收等。

蔣萬安說，年節期間，很多議題同仁還是必須要嚴正以待，預祝市民新年快樂。

蔣萬安 李四川 輝達 北士科
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

鬆口了！何時請辭選新北...李四川：輝達簽約完會告知我的決定

迎輝達進度順利！李四川今證實：與輝達地上權案明天應可簽約

北市啟動重要節日安維 蔣萬安率隊至KTV稽查

春節加強安全維護工作起跑 蔣萬安：隨機攻擊案後勿鬆懈

相關新聞

機車族注意！北市大度路一段150巷口左轉調整 機慢車待轉區才能轉

台北市大度路一段150巷口往淡水方向，從10日晚間9時30分起，配合快慢分隔島拆除作業，封閉外側2車道銑鋪路面。路面更新...

春節不無聊！北市動物園、天文館初一起正常開放 屬馬入場祭好禮

春節9天連假將至，北市天文館、動物園除了除夕休館外，其餘時間皆正常開放，更因應馬年推出多項活動與優惠，屬馬者春節期間可免...

新北酒駕稍減、毒駕飆漲654％ 侯友宜：執法絕不鬆手

春節將至，路上安全更加重要，新北市交通大隊今天在道安會報專案報告指出，去年取締酒駕違規4586件，較前年同期減少29件、...

攬緊緊？被問李四川最後一次市政會議 蔣萬安反應曝光

輝達落腳北士科，預計明天將與輝達簽約，副市長李四川也透露簽約完，就會告訴大家他的決定。北市長蔣萬安今上午主持市政會議前，...

實測北市公車站滾筒「好卡」議員2建議促數位路線站牌

北市長蔣萬安要打造智慧城市，不過傳統公車站牌仍常被詬病滾筒「卡卡」；站牌資訊缺損空白等。議員建議應利用現有的數位螢幕，公...

社後輕軌條件不足 捷運局：時機成熟再推

新北市長侯友宜行動治理行腳昨前進板橋，他強調「任期剩最後三百二十天不拚不行」、「欠里長要趕快做」。地方關心社後輕軌是否要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。