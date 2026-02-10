實測北市公車站滾筒「好卡」議員2建議促數位路線站牌

北市長蔣萬安要打造智慧城市，不過傳統公車站牌仍常被詬病滾筒「卡卡」；站牌資訊缺損空白等。議員建議應利用現有的數位螢幕，公車站牌納入互動式或輪播式的路線資訊查閱功能，讓長輩不需要滑手機，也能直覺點選或觀看大螢幕，同步獲得App資訊。

公運處表示，北市旗桿式站牌為公車業者設置，因屬戶外設施，可能因天候及民眾使用情形而有損壞情形，已要求公車業者每月派員定期巡查站牌。至於智慧型站牌目前主要顯示公車預估到站時間資訊，另研議以電子設備顯示路線圖。

北市議員陳宥丞接獲陳情，指台北市現存的2337支傳統滾筒式站牌，長期處於缺乏維護，不是圓筒卡死，就是資訊破損空白，告示牌面設計也幾乎沒進步，對於通勤族極度不友善。儘管許多通勤族多習慣使用APP查詢公車動態資訊，不過許多長輩仍仰賴站牌資訊，地方上就有很多長輩向他陳情，反映台北市許多滾筒機構年久失修，長輩力氣小，根本無法轉動查看路線。

陳也搭公車親自實測，發現許多傳統滾筒式站牌的圓筒根本完全卡死，轉都轉不動，資訊面甚至破損、空白。陳說，滾筒站牌已經上路15個年，但告示牌面設計幾乎沒有進步，字體過小，對於視力退化的長輩極不友善。他也具體提出兩大建議，第一，導入直覺的數位整合；另外，智慧站牌全面健檢與介面重設計。

對於北市目前已設置有2770智慧顯示站牌，陳宥丞說，北市府應該利用現有的數位螢幕，納入互動式或輪播式的路線資訊查閱功能，讓長輩不需要滑手機，也能透過直覺的點選或觀看大螢幕，獲得與App同步的資訊。

另外，他也建議北市府應該盤點全市滾筒站牌，修復機械故障，並在修復過程中重新設計版面，放大字體，讓資訊「可視化」與「易讀化」。讓公共設施中導入數位治理，填補世代間的數位落差，利用科技讓每一位長輩都能被照顧到，這才是市民真正期待的智慧城市。

公運處表示，目前已請北市公車聯營管理委員會研提旗桿式站牌汰舊換新規畫，並以改善附掛滾筒轉動便利及放大字體為主要優化方向，預計今年完成規畫。至於調整期間，公運處說，會請公車業者落實旗桿式站牌巡查檢修，以確保設備正常運作。