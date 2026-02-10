聽新聞
里長提案 北市南港車站第一排研擬整體開發
北市南港發展快速，被市長蔣萬安稱「潮城」。但精華核心的南港車站前「第一排」建築老舊，南港行政中心已逾四十年、消防分隊廳舍老舊，南港高工有海砂屋問題，地方盼更新。都發局說，希望納入中華電信的土地，整體街廓可採ＴＯＤ（大眾運輸導向型都市發展）開發。
「南港發展不能只做一半。」南港里長李志錦提案，盼北市府將南港高工、北市立圖書館南港分館現址，及沿南港路一段北側的閒置空間，納入市政儲備用地，與南港行政中心等五塊公有地整體規畫開發，優化都市發展並解決立體連通道瓶頸，一次解決南港校舍安全、交通斷點、空間活化隱憂，點亮南港車站周邊。
李提到，南港面臨兩個急迫問題，包括南港高工有校舍被鑑定為海砂屋，安全風險改建刻不容緩；還有空中連通道在僑泰興段停滯，恐造成人行路網斷裂，盼北市府將周邊五塊公有基地整合開發，將原本零星的公有閒置空間，打造為宜居城市。
蔣萬安說，里長的提案非常有道理，尤其南港高工一帶希望朝整體開發，由都發局主責，邀教育局、消防局整體討論，將列管兩個月，讓南港變得更不一樣。
