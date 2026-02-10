聽新聞
0:00 / 0:00

里長提案 北市南港車站第一排研擬整體開發

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市南港區精華核心的南港車站前「第一排」建築老舊，包括南港行政中心逾四○年、消防分隊老舊，南港高工有海砂屋問題等，地方盼更新。記者林麗玉／攝影
北市南港區精華核心的南港車站前「第一排」建築老舊，包括南港行政中心逾四○年、消防分隊老舊，南港高工有海砂屋問題等，地方盼更新。記者林麗玉／攝影

北市南港發展快速，被市長蔣萬安稱「潮城」。但精華核心的南港車站前「第一排」建築老舊，南港行政中心已逾四十年、消防分隊廳舍老舊，南港高工有海砂屋問題，地方盼更新。都發局說，希望納入中華電信的土地，整體街廓可採ＴＯＤ（大眾運輸導向型都市發展）開發。

「南港發展不能只做一半。」南港里長李志錦提案，盼北市府將南港高工、北市立圖書館南港分館現址，及沿南港路一段北側的閒置空間，納入市政儲備用地，與南港行政中心等五塊公有地整體規畫開發，優化都市發展並解決立體連通道瓶頸，一次解決南港校舍安全、交通斷點、空間活化隱憂，點亮南港車站周邊。

李提到，南港面臨兩個急迫問題，包括南港高工有校舍被鑑定為海砂屋，安全風險改建刻不容緩；還有空中連通道在僑泰興段停滯，恐造成人行路網斷裂，盼北市府將周邊五塊公有基地整合開發，將原本零星的公有閒置空間，打造為宜居城市。

蔣萬安說，里長的提案非常有道理，尤其南港高工一帶希望朝整體開發，由都發局主責，邀教育局、消防局整體討論，將列管兩個月，讓南港變得更不一樣。

海砂屋 蔣萬安 圖書館 大眾運輸
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民進黨台北市長人選王世堅基層呼聲高 昔戰友籲黨中央慎重考慮

讚未來不可限量！里長指蔣萬安4優點 1句話卻讓蔣說「我很怕」

都更領頭羊...南港車站前「第一排」蔣萬安允整合開發解3困境

影／世紀血案爭議 蔣萬安：不應撕裂傷口製造二次傷害

相關新聞

社後輕軌條件不足 捷運局：時機成熟再推

新北市長侯友宜行動治理行腳昨前進板橋，他強調「任期剩最後三百二十天不拚不行」、「欠里長要趕快做」。地方關心社後輕軌是否要...

里長提案 北市南港車站第一排研擬整體開發

北市南港發展快速，被市長蔣萬安稱「潮城」。但精華核心的南港車站前「第一排」建築老舊，南港行政中心已逾四十年、消防分隊廳舍...

最後一次主持春安！侯友宜感性慰勉 新北警掃黑打詐成果出爐

為確保市民安心過好年，新北市今晚起展開為期15天的重要節日安全維護工作。新北市長侯友宜今晚慰勉第一線執勤同仁，感性的說這...

春節將至！迪化年貨大街湧大量人潮 北市交警導入無人機監控交通

春節連假周末登場，迪化街年貨大街進入春節採購高峰湧入大量人潮，北市交通警察大隊為避免人、車潮交織造成交通壅塞，首度運用無...

北市春節21家醫院急診不打烊 逾500診次防疫門診分段開設

春節假期到來，北市公布醫療需求服務量能，聯醫急診服務均正常設置，並調整部分科別的服務時間，考量到民眾需求，15家急救責任...

防春節哄抬 新北聯合稽查九份停車場與計程車

春節將到，為防止春節假期間業者趁機哄抬價格，新北市交通局副局長曾招雄今天與瑞芳區公所及瑞芳警分局，聯合加強稽查九份地區民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。