社後輕軌條件不足 捷運局：時機成熟再推

新北市長侯友宜行動治理行腳昨前進板橋，他強調「任期剩最後三百二十天不拚不行」、「欠里長要趕快做」。地方關心社後輕軌是否要做？捷運局坦言現況條件不足，將在規畫中的泰板輕軌浮洲F十九站北側預留道岔，待社後地區都市更新、道路拓寬及運量等面向成熟，再推第二階段支線。

板橋人口達五十五萬，多名里長反映捷運、醫療、警消廳舍及生活環境改善等議題，盼市府加速推動。侯表示，他每天都在「算日子」，從警界到市政做了五○年，任期最後一年仍要全力拚市政。侯與里長互動熱絡，一一喊出名字，展現過人記憶力。

侯指出，財劃法修正後，新北人均預算還是全國最少，新北四○四萬人口，幅員遼闊，面積是北市八倍，市府會把每分錢用在刀口上，市政建設不分中央與地方，「欠什麼就去討，該拚就拚到底」。

市府今年六、七月會再安排市長到廿九個行政區座談，侯強調，行動治理不是開會時才處理，「每天都要行動治理」。

除過去列管案件，此次板橋新增十個提案，其中新生里長王保利關心社後輕軌進度，希望解決地方交通不便。

捷運局回應，泰板輕軌可行性研究有評估社後地區五項輕軌方案，因道路寬度不足、需遷移民宅、線形彎繞、非主要通勤方向及運量不足等因素，皆評定不可行，二○二四年十一月函報交通部，尚未獲具體替代方案。

現階段有在浮洲F十九站北側預留道岔，待社後地區主客觀條件成熟後，再推第二階段支線。

市府今年編列二七○億元投入軌道建設，整體捷運建設總經費逾五千億元，目標是二○三○年前讓新北每十萬人口就有三座車站，結合捷運開發案，帶動城市發展。

侯也提及國家兒童未來館正做都市計畫審議，強調中央地方要合作，感嘆「每天從辦公室開窗戶就看到那塊空地，土地放在那沒完成，心裡很難過」。