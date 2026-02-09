最後一次主持春安！侯友宜感性慰勉 新北警掃黑打詐成果出爐

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
市長侯友宜頒贈警察局，局長方仰寧與14分局長一同上台。記者黃子騰／翻攝
市長侯友宜頒贈警察局，局長方仰寧與14分局長一同上台。記者黃子騰／翻攝

為確保市民安心過好年，新北市今晚起展開為期15天的重要節日安全維護工作。新北市長侯友宜今晚慰勉第一線執勤同仁，感性的說這是他最後一次主持重要節日治安，勉勵執勤同仁主動關懷弱勢家庭與需要協助的個案，讓安全維護更貼近市民需求。

新北市府今天晚間8時許啟動115年加強重要節日安全維護工作，新北市長侯友宜於市府6樓大禮堂慰勉第一線執勤同仁，邀集警察局、消防局、憲兵隊、義警、民防、義交、志工、義消、防宣及救護人員，除發放加菜金致贈慰問品，也感謝基層同仁在年節期間堅守崗位、守護城市安全。

侯友宜表示，每到過年時當別人可以好好休息時候，警察、消防及民間為治安、消安奉獻的兄弟姊妹犧牲假期維護治安，對此十分感謝。希望大家全力捍衛新北市交通順暢、治安穩定、民眾安心。

新北警指出，今年至今共查獲涉及詐欺集團治平案件17件44人，查扣現金165萬餘元；查緝非法槍械8件8人，起獲制式及改造槍枝共9枝、子彈132顆；查獲各級毒品案1073件1086人，查扣毒品近30公斤；破獲賭博案件121件512人，查扣現金280萬餘元並清查金流逾1億元；破獲詐欺集團123團167人，查扣不法所得8300餘萬元及黃金2.3公斤。

新北警局長方仰寧表示，賭博會產生詐騙跟暴力，警方共取締121件移送法辦512人，其中實體賭博有56件414人。另外今年是選舉年，選舉賭盤地下簽注就是選舉賭盤所依附的重點，所以警方自去年11月份展開徹底查緝，共查獲63件88人。

此外警方將於春節期間持續將加強人潮易聚集處所、大眾運輸場站及交通樞紐之巡守，強化治安狀況及交通疏導狀況，確保治安平穩及民眾出遊順暢；對毒(酒)駕零容忍，將運用科技設備精準執法，嚴防違法行為威脅用路人生命安全。新北警將以治安平穩、交通順暢、民眾安心為目標，全力守護市民春節平安。

警察局長方仰寧與刑大大隊長黃國師向市長侯友宜講述淨化治安成果。記者黃子騰／翻攝
警察局長方仰寧與刑大大隊長黃國師向市長侯友宜講述淨化治安成果。記者黃子騰／翻攝
局長方仰寧講解新北警淨化治安成果數據。記者黃子騰／翻攝
局長方仰寧講解新北警淨化治安成果數據。記者黃子騰／翻攝

賭博
