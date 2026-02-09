最後一次主持春安！侯友宜感性慰勉 新北警掃黑打詐成果出爐

為確保市民安心過好年，新北市今晚起展開為期15天的重要節日安全維護工作。新北市長侯友宜今晚慰勉第一線執勤同仁，感性的說這是他最後一次主持重要節日治安，勉勵執勤同仁主動關懷弱勢家庭與需要協助的個案，讓安全維護更貼近市民需求。

新北市府今天晚間8時許啟動115年加強重要節日安全維護工作，新北市長侯友宜於市府6樓大禮堂慰勉第一線執勤同仁，邀集警察局、消防局、憲兵隊、義警、民防、義交、志工、義消、防宣及救護人員，除發放加菜金致贈慰問品，也感謝基層同仁在年節期間堅守崗位、守護城市安全。

侯友宜表示，每到過年時當別人可以好好休息時候，警察、消防及民間為治安、消安奉獻的兄弟姊妹犧牲假期維護治安，對此十分感謝。希望大家全力捍衛新北市交通順暢、治安穩定、民眾安心。

新北警指出，今年至今共查獲涉及詐欺集團治平案件17件44人，查扣現金165萬餘元；查緝非法槍械8件8人，起獲制式及改造槍枝共9枝、子彈132顆；查獲各級毒品案1073件1086人，查扣毒品近30公斤；破獲賭博案件121件512人，查扣現金280萬餘元並清查金流逾1億元；破獲詐欺集團123團167人，查扣不法所得8300餘萬元及黃金2.3公斤。

新北警局長方仰寧表示，賭博會產生詐騙跟暴力，警方共取締121件移送法辦512人，其中實體賭博有56件414人。另外今年是選舉年，選舉賭盤地下簽注就是選舉賭盤所依附的重點，所以警方自去年11月份展開徹底查緝，共查獲63件88人。