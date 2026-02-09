北市南港車站前 朝整體街廓整合規劃TOD開發

快訊

中央社／ 台北9日電

北市今天進行南港區「市長與里長有約」座談，有里長提案將南港行政中心周邊整體統一規劃。都發局肯定提議，指已做考量，也將洽談中華電信納入整體街廓規劃，朝向TOD開發。

台北市民政局舉辦南港區「市長與里長有約」座談會，南港里里長李志錦提案，希望市府將南港高工及台北市立圖書館南港分館現址（南港段一小段805地號），沿南港路一段北側的閒置空間，納入市政儲備用地及現南港行政中心案進行整體統一規劃，藉此優化都市發展，並解決立體連通道瓶頸。

都發局長簡瑟芳說，里長所提的區是重點，而機關用地將來要有領頭羊的角色，透過都市更新再開發來引動周邊發展，現在當地的發展確實比較偏兩側的大型工業區開發，而都發局進行地籍整理後發現，除南港區公所之外，後面消防隊、警察局也是公有的土地。

簡瑟芳說，希望前面的中華電信也一起開發，因其建築已低矮老舊，希望一起洽談進行整個街廓的共同開發，未來不管是三鐵共構，或是將來南興公園會有個捷運站，讓整個區域朝大眾運輸導向開發（TOD）。

簡瑟芳表示，里長提到的南港高工的地可以再圈進來多少，後續會和教育局、校方討論，希望未來整個區域，目前有公有土地的部分，看看能做多大幅度的開發改變，帶動這個區塊整個都更開發計畫。

李志錦呼籲，南港發展不能只做一半，他希望透過5公有土地的整體開發，解決校舍被檢定為海砂屋的安全問題，空中連通道僑泰興段停滯的交通斷點問題，並讓空間活化。

市長蔣萬安說，李志錦的提案希望將南港高工一併開發有道理，責成由都發局主責，邀集教育局、消防局等單位一併進行整體規劃、開發，列管2個月，後續將把初步規劃方案向里長回報。

北市 教育局 圖書館
