獨居長者生病難飼養 北市動保處要幫毛孩找新家

台北市動保處今天表示，去年建立「獨居長者離家寵物安置」機制，已成功協助4名獨居長者的6隻寵物媒合新認養家庭，在農曆春節前夕，也盼幫黑犬「來福」找到新家庭認養。

動保處今天發布新聞稿表示，台灣邁入高齡化社會同時，寵物也成為許多長者重要的情感依託，但獨居長者常因病就醫，使得毛小孩也成為其最放心不下的牽掛。

由於獨居長者無家人朋友陪伴，常將毛小孩當作家人，動保處說，常見生病長者擔心寵物無人照料而延誤就醫，甚至影響自身生命安全而需急救，反而讓寵物面臨獨自留於家中或非自願性被棄養的風險。

為此，動保處自去年起就和台北市社會局研商合作「獨居長者離家寵物安置」機制，共同在社會安全網建立友善動物的緊急安置機制，結合社工在第一線了解現況解決毛小孩安置問題，透過動保處提供1959動物保護專線，讓社工可在獨居長者送醫治療前妥善協助安置寵物。

動保處說，截至去年底止，已協助4名獨居長者安心接受醫療，也受理安置6隻無人照顧的毛小孩（4犬、2貓），並積極媒合新的認養家庭，其中貓咪「咪寶」在去年已被順利認養、展開新生活。

農曆春節前夕，動保處表示，待認養犬隻「來福」的原飼主因突發病危而無法繼續飼養，通過社工通報而緊急安置在台北市動物之家，「來福」個性穩定溫和且具有在家庭生活的經驗，和照護員互動都相當良好，熟悉後更會主動親近人和撒嬌，是隻貼心毛小孩，希望新的一年能幫牠找到新的認養家庭，一起「好運來、福氣到」。

此外，動保處提醒，台北市動物之家在春節期間的小年夜至初三（15日至19日）暫停對外開放，民眾若要參觀或辦理認養，請留意開放時程安排；若欲查詢待認養犬貓或遺失寵物資訊，可至台北市動物之家官方粉絲專頁或全國動物收容管理系統查詢。