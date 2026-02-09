春節將至！迪化年貨大街湧大量人潮 北市交警導入無人機監控交通

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
春節連假周末登場，迪化街年貨大街進入春節採購高峰湧入大量人潮，北市交通警察大隊為避免人、車潮交織造成交通壅塞，首度運用無人機監控車流狀況。本報資料照片

春節連假周末登場，迪化街年貨大街進入春節採購高峰湧入大量人潮，北市交通警察大隊為避免人、車潮交織造成交通壅塞，首度運用無人機監控車流狀況，遇有交通壅塞，即通報鄰近分局啟動「交通快打機制」，派遣線上警力到場疏導。

交大表示，除擴大疏導範圍並彈性管制左轉，也發現多數民眾搭乘捷運至北門站後步行前往商圈，針對鄭州路與塔城街沿線視車流狀況控燈，適時延長秒數、管制部分路段禁止左轉，以減少人車衝突。

今年也運用無人機監控車流，結合既有CCTV監控系統，一旦發現局部交通壅塞，便會啟動「交通快打機制」，通報鄰近分局派遣警力到場排除，更成立「交通機處組」，針對迪化商圈周邊道路加強路況查報，適時驅離臨停車輛並迅速處理交通事故，排除道路障礙。

交警也呼籲，年貨大街期間交通壓力增加，採買民眾可利用大眾運輸工具，並配合現場員警與義交指揮，駕駛人出門前可收聽警察廣播電台或透過道路上的資訊可變標誌（CMS）掌握最新路況。

