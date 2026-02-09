北市春節21家醫院急診不打烊 逾500診次防疫門診分段開設

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
春節假期到來，北市公布醫療需求服務量能，聯醫急診服務均正常設置，15家急救責任醫院及69家診所自小年夜至大年初五（2月15日至2月21日）期間，分時段開設557診次防疫門診。本報資料照
春節假期到來，北市公布醫療需求服務量能，聯醫急診服務均正常設置，15家急救責任醫院及69家診所自小年夜至大年初五（2月15日至2月21日）期間，分時段開設557診次防疫門診。本報資料照

春節假期到來，北市公布醫療需求服務量能，聯醫急診服務均正常設置，並調整部分科別的服務時間，考量到民眾需求，15家急救責任醫院及69家診所自小年夜至大年初五（2月15日至2月21日）期間，分時段開設557診次防疫門診，提供公費流感及COVID-19抗病毒藥劑服務。

衛生局表示，一般門診多於15日（小年夜）19日（初三）停止門診服務或僅提供部分門診，北市含聯醫7個院區在內，有21家醫院提供24小時急診服務，若有緊急醫療服務，緊急及災難應變指揮中心（EMOC）仍24小時提供轉診資訊及災情監控，監督台北市內急救責任醫院確實掌握空床數。

北市聯醫信義門診部、昆明院區及林森院區「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」，開設時間為14日至15日（小年夜）、17日（初一）至20日（初四）、22日（初六）上午8時至晚間24時。

因應流感與COVID-19等傳染病高峰期間，避免呼吸道疾病患者均至大醫院就醫造成急診壅塞，增加交叉感染風險，台北市15家急救責任醫院及69家診所自小年夜至大年初五（15日至21日）期間，分時段開設557診次防疫門診，提供公費流感及COVID-19抗病毒藥劑服務。也有22間社區藥局提供COVID-19口服抗病毒藥物及一般處方箋領藥服務。

衛生局提醒，春節期間以初一、初二（17、18日）開診數較少，初四（2月20日）起各醫院門診逐步恢復正常服務量。如民眾有類流感症狀，包括發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛及倦怠等症狀，可先使用新冠家用快篩檢測，佩戴口罩洽防疫門診就醫並告知醫師快篩結果，以及時取得症狀治療藥物或口服抗病毒藥物治療。

