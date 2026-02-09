新店文史館神祇展認識地方信仰 攝影徵件拿獎金
新北市新店文史館推出「新店神祇故事館」特展介紹23個不同神祇，透過走讀活動認識地方信仰。同時開放攝影徵件，邀民眾過年到廟宇走春時記錄與神明互動，頭獎可獲獎金1500元。
新北市立圖書館今天發布新聞稿表示，新店地區受早期泉漳移民與拓墾歷史影響，呈現多元神祇並祀特色，包括新店最古老土地公廟、近250年歷史的「斯馨祠」，馬偕博士設立150週年的碧潭長老教會，以及登錄為新北市無形文化資產的「大坪林聯合放軍遶境」民俗活動。
新北市圖表示，新店文史館在春節前夕推出115年主題特展「新店神祇故事館」，展出23個不同的神祇故事，從祖先祭祀（家廟與祠堂）、自然崇拜、原住民祭典、到佛教、道教、基督教、天主教等信仰，呈現新店宗教文化的多元樣貌，展期至11月30日。
新北市立圖書館吳佳珊館長表示，「新店神祇故事館」特展除了蒐羅新店地區各廟宇故事，3月至6月陸續邀請地方道長、牧師舉辦主題講座，3月至12月也將舉行「神祇見習生」走讀活動，帶大家走入大坪林顯應祖師廟、董公廟、十二張咸亨宮、廣興和尚以及馬偕傳教足跡等，認識地方信仰與傳統文化特色。
此外，新店文史館即起至3月31日也推出「神祇留影」攝影徵件活動，邀民眾過年到廟宇走春祈福時，用照片與文字記錄與廟宇神明的互動，頭獎可獲獎金新台幣1500元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。