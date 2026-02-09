新店文史館神祇展認識地方信仰 攝影徵件拿獎金

新北市新店文史館推出「新店神祇故事館」特展介紹23個不同神祇，透過走讀活動認識地方信仰。同時開放攝影徵件，邀民眾過年到廟宇走春時記錄與神明互動，頭獎可獲獎金1500元。

新北市立圖書館今天發布新聞稿表示，新店地區受早期泉漳移民與拓墾歷史影響，呈現多元神祇並祀特色，包括新店最古老土地公廟、近250年歷史的「斯馨祠」，馬偕博士設立150週年的碧潭長老教會，以及登錄為新北市無形文化資產的「大坪林聯合放軍遶境」民俗活動。

新北市圖表示，新店文史館在春節前夕推出115年主題特展「新店神祇故事館」，展出23個不同的神祇故事，從祖先祭祀（家廟與祠堂）、自然崇拜、原住民祭典、到佛教、道教、基督教、天主教等信仰，呈現新店宗教文化的多元樣貌，展期至11月30日。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，「新店神祇故事館」特展除了蒐羅新店地區各廟宇故事，3月至6月陸續邀請地方道長、牧師舉辦主題講座，3月至12月也將舉行「神祇見習生」走讀活動，帶大家走入大坪林顯應祖師廟、董公廟、十二張咸亨宮、廣興和尚以及馬偕傳教足跡等，認識地方信仰與傳統文化特色。

此外，新店文史館即起至3月31日也推出「神祇留影」攝影徵件活動，邀民眾過年到廟宇走春祈福時，用照片與文字記錄與廟宇神明的互動，頭獎可獲獎金新台幣1500元。