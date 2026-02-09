快訊

南投草屯垃圾場大火…國道上見火勢猛烈 消防馳援灌救

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

新店文史館神祇展認識地方信仰 攝影徵件拿獎金

中央社／ 新北9日電

新北市新店文史館推出「新店神祇故事館」特展介紹23個不同神祇，透過走讀活動認識地方信仰。同時開放攝影徵件，邀民眾過年到廟宇走春時記錄與神明互動，頭獎可獲獎金1500元。

新北市立圖書館今天發布新聞稿表示，新店地區受早期泉漳移民與拓墾歷史影響，呈現多元神祇並祀特色，包括新店最古老土地公廟、近250年歷史的「斯馨祠」，偕博士設立150週年的碧潭長老教會，以及登錄為新北市無形文化資產的「大坪林聯合放軍遶境」民俗活動。

新北市圖表示，新店文史館在春節前夕推出115年主題特展「新店神祇故事館」，展出23個不同的神祇故事，從祖先祭祀（家廟與祠堂）、自然崇拜、原住民祭典、到佛教、道教、基督教、天主教等信仰，呈現新店宗教文化的多元樣貌，展期至11月30日。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，「新店神祇故事館」特展除了蒐羅新店地區各廟宇故事，3月至6月陸續邀請地方道長、牧師舉辦主題講座，3月至12月也將舉行「神祇見習生」走讀活動，帶大家走入大坪林顯應祖師廟、董公廟、十二張咸亨宮、廣興和尚以及馬偕傳教足跡等，認識地方信仰與傳統文化特色。

此外，新店文史館即起至3月31日也推出「神祇留影」攝影徵件活動，邀民眾過年到廟宇走春祈福時，用照片與文字記錄與廟宇神明的互動，頭獎可獲獎金新台幣1500元。

信仰
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

舞蹈劇《蕭壠・渡與醮》結合蕭壠香科文化登場

日本最大規模Cosplay活動acosta首度登陸高雄 活動預售票熱賣中

新店擋土牆坍塌搶修完成 全數住戶返家

精準影像把握黃金時間！新竹80歲婦中風取栓成功 挽回腦功能

相關新聞

防春節哄抬 新北聯合稽查九份停車場與計程車

春節將到，為防止春節假期間業者趁機哄抬價格，新北市交通局副局長曾招雄今天與瑞芳區公所及瑞芳警分局，聯合加強稽查九份地區民...

春節景美橋易壅塞…往國3新店交流道 警建議改走羅斯福路

農曆春節連假將至，台北市文山二警分局表示，往年春節景美橋路段易壅塞，建議多利用替代道路，欲前往國道3號新店交流道的駕駛人...

兆豐投信送年菜關懷萬里獨居長者 在地人曾受助後生活改善回頭助人

新北市萬里區公所與兆豐投信攜手合作，今天贈送愛心年菜給公所列冊服務的80名獨居長者，並透過年菜展現滿滿的溫暖關懷。區公所...

侯友宜感嘆剩320天 議員促仍有許多建設要加快

新北市長侯友宜今天在板橋行動治理座談會，稱自己任期僅剩320天「不拚不行」。這次會中未觸及敏感板橋殯儀館議題，但地方藍綠...

新莊人行天橋施工挖損水管 市府連夜搶修今午全線復通

新莊區新北大道、思源路與五工路口人行道天橋新建工程，昨施工時不慎挖損自來水管線，造成道路積水並影響交通與供水。新北市政府...

讚未來不可限量！里長指蔣萬安4優點 1句話卻讓蔣說「我很怕」

北市南港中研里四分河濱公園內，逢大雨就會積淹水，里長謝志勇先前提案，盼公園處重新設計排水，排水系統預計年中就可完成，今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。