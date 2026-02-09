快訊

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

北投湯屋男員工與女友離奇雙亡 檢警初步相驗結果曝

聽新聞
0:00 / 0:00

防春節哄抬 新北聯合稽查九份停車場與計程車

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市交通局副局長曾招雄今天與瑞芳區公所及瑞芳警分局，聯合加強稽查九份地區民營停車場及計程車招呼站。圖／新北市交通局提供
新北市交通局副局長曾招雄今天與瑞芳區公所及瑞芳警分局，聯合加強稽查九份地區民營停車場及計程車招呼站。圖／新北市交通局提供

春節將到，為防止春節假期間業者趁機哄抬價格，新北市交通局副局長曾招雄今天與瑞芳區公所及瑞芳警分局，聯合加強稽查九份地區民營停車場及計程車招呼站，針對停車場經營情形、停車費率標示、是否開立收據，及違規攬客與計程車是否依春節計費標準收費等項目進行蒐證與取締，一經查獲違規，將立即依法開罰。

曾招雄表示，今天雖然是平日上班日，但前往九份老街的遊客仍多，經現場查察，周邊交通狀況大致正常、行車順暢，各民營停車場均依規定標示收費標準及開立收據，未發現有違規情事。

曾招雄指出，九份是新北市知名國際觀光景點，每逢春節假期即湧入大量人潮，為整頓九份停車秩序和維護消費者權益，交通局已在九份老街周邊道路豎立相關警示標誌，提醒停車場業者自律守法。

曾也呼籲民眾，如發現停車場業者未清楚標示費率或有收費不實情形，可撥打1999市政服務專線反映。春節連假期間，交通局將持續會同瑞芳警分局加強聯合稽查，對違規行為從嚴取締、絕不寬貸。

交通局提醒，春節期間九份地區人潮眾多，建議民眾多利用公車等大眾運輸工具；民眾如自行開車前往，建議車輛停放在新九號停車場、水湳洞停車場，再搭乘接駁公車至九份老街；交通局已協請瑞芳警分局派遣員警和義交加強疏導路口淨空，以確保行車順暢。

停車場 九份 春節
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

國內春節拜拜兩大廟必看！北港最新停車接駁規畫出爐

基隆市衛生局很貼心！春節醫院診所門診時間製表 上傳網路方便民眾查詢

春節急診恐爆量 台南1700家診所藥局不打烊助分流

嘉縣春節醫療不打烊 85家診所與4大醫院加開特別門診

相關新聞

防春節哄抬 新北聯合稽查九份停車場與計程車

春節將到，為防止春節假期間業者趁機哄抬價格，新北市交通局副局長曾招雄今天與瑞芳區公所及瑞芳警分局，聯合加強稽查九份地區民...

春節景美橋易壅塞…往國3新店交流道 警建議改走羅斯福路

農曆春節連假將至，台北市文山二警分局表示，往年春節景美橋路段易壅塞，建議多利用替代道路，欲前往國道3號新店交流道的駕駛人...

兆豐投信送年菜關懷萬里獨居長者 在地人曾受助後生活改善回頭助人

新北市萬里區公所與兆豐投信攜手合作，今天贈送愛心年菜給公所列冊服務的80名獨居長者，並透過年菜展現滿滿的溫暖關懷。區公所...

侯友宜感嘆剩320天 議員促仍有許多建設要加快

新北市長侯友宜今天在板橋行動治理座談會，稱自己任期僅剩320天「不拚不行」。這次會中未觸及敏感板橋殯儀館議題，但地方藍綠...

新莊人行天橋施工挖損水管 市府連夜搶修今午全線復通

新莊區新北大道、思源路與五工路口人行道天橋新建工程，昨施工時不慎挖損自來水管線，造成道路積水並影響交通與供水。新北市政府...

讚未來不可限量！里長指蔣萬安4優點 1句話卻讓蔣說「我很怕」

北市南港中研里四分河濱公園內，逢大雨就會積淹水，里長謝志勇先前提案，盼公園處重新設計排水，排水系統預計年中就可完成，今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。