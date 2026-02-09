聽新聞
0:00 / 0:00
防春節哄抬 新北聯合稽查九份停車場與計程車
春節將到，為防止春節假期間業者趁機哄抬價格，新北市交通局副局長曾招雄今天與瑞芳區公所及瑞芳警分局，聯合加強稽查九份地區民營停車場及計程車招呼站，針對停車場經營情形、停車費率標示、是否開立收據，及違規攬客與計程車是否依春節計費標準收費等項目進行蒐證與取締，一經查獲違規，將立即依法開罰。
曾招雄表示，今天雖然是平日上班日，但前往九份老街的遊客仍多，經現場查察，周邊交通狀況大致正常、行車順暢，各民營停車場均依規定標示收費標準及開立收據，未發現有違規情事。
曾招雄指出，九份是新北市知名國際觀光景點，每逢春節假期即湧入大量人潮，為整頓九份停車秩序和維護消費者權益，交通局已在九份老街周邊道路豎立相關警示標誌，提醒停車場業者自律守法。
曾也呼籲民眾，如發現停車場業者未清楚標示費率或有收費不實情形，可撥打1999市政服務專線反映。春節連假期間，交通局將持續會同瑞芳警分局加強聯合稽查，對違規行為從嚴取締、絕不寬貸。
交通局提醒，春節期間九份地區人潮眾多，建議民眾多利用公車等大眾運輸工具；民眾如自行開車前往，建議車輛停放在新九號停車場、水湳洞停車場，再搭乘接駁公車至九份老街；交通局已協請瑞芳警分局派遣員警和義交加強疏導路口淨空，以確保行車順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。