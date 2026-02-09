汐止區櫻花季限定食農體驗營 大小朋友手作花朵湯圓

汐止區文化里櫻花季登場，除了賞花，還能學食農教育，汐止區農會舉辦櫻花季限定的食農教育體驗營，吸引不少民眾報名參加，課堂上有米食文化介紹，並且教大家動手作可愛的花朵湯圓，大小朋友發揮創意，搓出自己獨一無二的湯圓造型。

汐止區農會選在櫻花步道旁的文化市民活動中心舉辦櫻花季限定的食農教育體驗營，不少爸爸媽媽帶著小朋友來參加，先講解米食文化，試吃花朵湯圓，有綠色、紅色及黃色，都是食材的顏色，像是紅色就是紅麴，黃色是南瓜等，接著就進入大家最期待的環節，就是自己動手作，大人小孩坐在一塊，開始搓揉麵團，現場汐止區長林慶豐也來和大家同樂，不但搓了花朵湯圓，還有動物造型的，創意十足。

汐止區長林慶豐表示，非常開心來康誥坑溪旁櫻花季的系列活動，感謝汐止農會舉辦食農教育，帶著大小朋友一起認識米食文化，期盼透過食農教育，能夠連結推廣在地的農產，支持在地農業。

汐農四健會指導員詹雅甯提到，每年都有贊助食農教育的課程，去年做的是粳米，介紹汐心米做成米的和果子，今年特別做了糯米的介紹，有圓糯米跟長糯米的不同，圓糯米就是今天用的湯圓，為什麼要做成湯圓呢，因為湯圓代表團團圓圓之外，還有黏性，就是人與人之間有連結，希望親子或區民都可以連結在一起，重點是要支持在地的米食開始，為我們的農業和土地跟永續盡一份心力。

文化里長余寶聰指出，因為這幾年都有請農會贊助櫻花季的攝影比賽，農會除了小農市集以外，還辦了食農教育，最吸引的就是家長跟小朋友來做親子活動，一起搓湯圓，自己看要做那種花樣的湯圓，由小朋友跟家長自己去思考創作，是一個很好的親子活動。

大手小手一起將手中麵糰，手作出一朵朵可愛的花朵湯圓，6顆湯圓做成一朵花，不只有花朵形狀，大家可以做出自己想要的風格，甚至還有小朋友發揮創意，捏出象徵年年有餘的魚等動物造型圖案，現場還準備了造型汽球大方送，小朋友都好開心，一家人搓完湯圓，賞花去，沿途有汐止區農會胖卡車，還有小農市集，當然溪畔旁的櫻花正在盛開中，散步賞花，度過愉快的週末時光。