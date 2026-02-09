「馬祥厚運」春聯 汐止區公所免費索取迎新春

今年是馬年，新北市政府推出一款內含滿滿好運的「馬祥厚運」春聯，要送給所有的民眾，汐止區公所也和往年一樣，準備好春聯在公所的一樓服務台開放民眾免費索取，各里的活動中心也有提供民眾索取，吸引不少民眾要拿回家張貼，沾沾喜氣。

汐止區長林慶豐表示，要為大家介紹今年新款馬年的春聯，今年的主題是「馬祥厚運」，馬祥厚運就是馬上好運、運馬祥厚是運氣最好，還有厚運馬祥是好運，馬上來，期盼所有鄉親好朋友，在馬年一切都能夠吉祥平安，好運到，馬年的春聯在公所一樓的服務台，每天都會補充春聯，歡迎民眾免費索取。

新的一年好運滿滿，在汐止區公所一樓服務台前，民眾手上拿著的就是今年的新北市春聯，受歡迎的程度，每天補貨一、二百張，很快被拿完，民眾說，路過看到就想帶回家張貼，沾沾喜氣。還有過年回娘家的習俗，汐止區公所結合性平很不一樣，汐止區公所的女性主管們用小短劇宣導性別平等，過年九天連假，不止初二回娘家，也宣導初一也能回娘家。