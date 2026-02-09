連18年寒冬送暖 汐止區江北里募1,500公斤白米助弱勢
過年前的汐止愛心滿滿，汐止區江北里今年第18年集結善心人士的愛心，共募集到了近1,500公斤的白米，里長也趕在過年前寒冬送暖，發放給需要幫助的人，包括家境貧困、低收入戶等等，希望他們都能平安過好年。
江北里長謝祚敏表示，時間過的好快，又要過年了，10幾年來都會辦理寒冬送暖，一點心意，幫助弱勢，讓他們在過年期間感受到溫暖，今年募了近1500公斤的白米，也很感謝新北市議員白珮茹、公所都來關心，剛剛有個特案，有一個長輩剛出院，身體比較不好，議員白珮茹在得知後，也馬上送上一份慰問金，希望長輩能早日康復。
謝祚敏指出，今年弱勢家庭有大約200個，包括身障、低收、獨老等等，還有包括家中真的困難，但是沒有過低收門檻的，都會幫忙，每一個都會發3包3公斤的米，因為這些都是來自善心人士的心意，還有也很感謝志工們幫忙。
新北市議員白珮茹提到，每一年江北里謝里長都會募集大家的愛心，發放白米給需要的人，過程中可以發現社會上很多困苦的人，期盼各界的愛心，在過年前給需要的人一點溫暖，很感謝大家的善心，讓很多角落，政府沒辦法照顧的，透過里長的協助，發揮愛心。
