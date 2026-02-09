守護春節平安 汐止區公所贈警消210箱泡麵慰問

就要過年了，在一般大眾連休九天年假的同時，交通治安維護、還有消防工作可是都不打烊，為了感謝警察、消防人員堅守崗位，讓民眾可以平安過年，今(9)日汐止區公所準備了210箱的泡麵，前往慰勞辛苦執勤的警消人員。

汐止區長林慶豐表示，馬上就要過年了，從2/9-2/23日連續15天，是新北市加強重要節日安全維護工作的重點工作期間，今天特地到汐止警分局，向所有最辛苦第一線維護治安的分局同仁獻上最深的敬意，帶來消夜神器泡麵，期盼員警在執勤過程後有熱騰騰的泡麵慰藉一下辛苦的工作，另外，一樣守護市民安全不打烊的還有消防弟兄，春安工作期間，他們堅守崗位護平安，所以一樣送上泡麵，讓打火弟兄們在執勤時，隨時能夠填飽肚子，讓身體能夠能量滿滿，守護市民安全。

汐止警分局長徐俊生指出，很高興汐止區公所特地來分局鼓勵，今年度的加強重要節日安全維護工作，從今天起跑，2/9-2/23日，會秉持工作主軸，警方將提供「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大服務，期盼讓民眾安心過節。

消防局第六大隊長羅億田提到，今天很開心汐止區公所來第六大隊慰問，春安是重點工作期間，為了讓大家過個好年，24小時去做安全維護工作，很感謝區公所送來泡麵，對於消防弟兄來說也是很重要的，偶爾肚子餓的時候，隨時都可以泡來吃，非常貼心，也要特別宣導，過年期間，大家都很開心，有時候會放鞭炮，但是要注意，放鞭炮有放鞭炮的時間，晚上10點到早上6點，不能放升空的鞭炮，而且要有安全的距離，另外，也要在合格販賣的地方購買炮燭，請民眾注意。