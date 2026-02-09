新北新莊自來水管搶修完成 恢復供水及道路通行

新北市新莊區人行道天橋新建工程昨天挖損自來水管線，造成積水及道路封閉，經連夜搶修完成管線換新，今天下午1時恢復正常供水及開放道路通行。

新北市工務局發布新聞稿，工務局長馮兆麟指出，思源路跨越新北大道人行天橋工程昨天施工不慎挖損自來水管線，台灣自來水公司昨天下午完成降壓供水及關閉水閥作業，晚間展開抽排水、管溝清挖及鋼板樁打設等作業。

馮兆麟表示，直到今天清晨完成臨時擋土設施，現場才露出破損管線。修復過程中，工程人員發現同一自來水管線尚有第2處破損漏水點，隨即擴大開挖範圍並打除混凝土，以確保後續修復品質與供水安全。

馮兆麟表示，自來水公司已於中午前完成更換新管並回填灌漿加固作業，隨即廠商清洗整理路面、移除堆置沙包，在下午1時提前開放五工路全線恢復通行，且全面恢復正常供水。