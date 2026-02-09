新北自來水管又被挖破 新北大道、五工路改道
照片取自新北市政府
新北市新莊區新北大道2段與五工路口8日上午發生施工不慎挖破地下自來水管，造成路面積水；目前五工路往新北產業園區方向封閉管制，自來水公司持續進行搶修中；請往新北產業園區方向用路人改道由化成路、新知六路、五工六路等替代道路行駛。
交通局表示，事故發生後交通局立即由交控中心監控車流情形，動態調整五工路與福慧路口號誌秒數，並於即時交通資訊網、CMS、警廣發佈路況訊息。
交通局指出，受五工路封閉管制影響， 582、835、959、982、橘17、橘21、F202等路線公車不停靠「新北產業園區站」，改道行駛，請乘車民眾往前至五工路上的「五工福慧路口站」候車，並請多加留意公車動態資訊。
交通局再次呼籲，因受五工路往新北產業園區方向封閉管制，請往新北產業園區的車輛提前改道由化成路、新知六路或五工二路進入工業區，另用路人行經管制區域請減速慢行，遵循現場警察或義交人員指揮行駛。
