快訊

情感糾紛？高鐵左營站前30歲男搶走72歲翁BMW、現金240萬

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

台北燈節首度推出柯博文小提燈 3/1起限量領取

中央社／ 台北9日電

台北市觀傳局今天表示，2026台北燈節首度攜手全球知名IP變形金剛推出限量柯博文小提燈，3月1日至3日於花博展區及西門展區，3月1日至2日於12行政區指定地點，開放限量領取。

觀傳局發布新聞說明，小提燈的領取有兩個方式，首先是3月1日至3月3日，在花博展區的花博公園入口花牆處服務台發放，以及西門展區則在中山堂廣場的2號服務台發放，時間是每天下午3時起，每人限領1盞，發完為止。

其次是3月1日到2日，在12行政區指定地點發放，時間是下午2時起免費領取，每人限領1盞，發完為止。

具體地點包含大安區的大安森林公園8號出入口、內湖區的內湖公民會館、士林區的士林區行政中心、文山區的文山行政中心前廣場、北投區的北投慈后宮、中山區的中山區行政中心。

以及信義區的信義區行政中心南側大門、松山區的松山區行政中心、萬華區的剝皮寮歷史街區、中正區的中正紀念堂大孝門旁-臨愛國東路、大同區的大同區行政中心，以及南港區的南港車站CityLink廣場。

觀傳局說，限量柯博文小提燈的設計，呼應變形金剛的機械風格與城市未來感，造型吸睛、外型亮眼，兼具收藏價值與互動樂趣。

花博 觀傳局 大安森林公園
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

2026竹北光節小提燈今亮相 光節主題「盛世之境」2月27日開跑

詢問度超高...台北燈節柯博文小提燈 發放懶人包一次看

金馬影后陳淑芳加持 桃園小提燈「馬上發」亮相

不僅飄異味 北車某知名旅館遭控床蝨到處爬！北市府下令全館清消

相關新聞

新莊人行天橋施工挖損水管 市府連夜搶修今午全線復通

新莊區新北大道、思源路與五工路口人行道天橋新建工程，昨施工時不慎挖損自來水管線，造成道路積水並影響交通與供水。新北市政府...

都更領頭羊...南港車站前「第一排」蔣萬安允整合開發解3困境

北市南港近年發展快速，被市長蔣萬安稱「潮城」。蔣今赴南港區里長座談，里長盤點南港車站前「第一排」公有地建築，包括南港行政...

春節景美橋易壅塞…往國3新店交流道 警建議改走羅斯福路

農曆春節連假將至，台北市文山二警分局表示，往年春節景美橋路段易壅塞，建議多利用替代道路，欲前往國道3號新店交流道的駕駛人...

兆豐投信送年菜關懷萬里獨居長者 在地人曾受助後生活改善回頭助人

新北市萬里區公所與兆豐投信攜手合作，今天贈送愛心年菜給公所列冊服務的80名獨居長者，並透過年菜展現滿滿的溫暖關懷。區公所...

侯友宜感嘆剩320天 議員促仍有許多建設要加快

新北市長侯友宜今天在板橋行動治理座談會，稱自己任期僅剩320天「不拚不行」。這次會中未觸及敏感板橋殯儀館議題，但地方藍綠...

讚未來不可限量！里長指蔣萬安4優點 1句話卻讓蔣說「我很怕」

北市南港中研里四分河濱公園內，逢大雨就會積淹水，里長謝志勇先前提案，盼公園處重新設計排水，排水系統預計年中就可完成，今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。