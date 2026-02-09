台北燈節首度推出柯博文小提燈 3/1起限量領取

台北市觀傳局今天表示，2026台北燈節首度攜手全球知名IP變形金剛推出限量柯博文小提燈，3月1日至3日於花博展區及西門展區，3月1日至2日於12行政區指定地點，開放限量領取。

觀傳局發布新聞說明，小提燈的領取有兩個方式，首先是3月1日至3月3日，在花博展區的花博公園入口花牆處服務台發放，以及西門展區則在中山堂廣場的2號服務台發放，時間是每天下午3時起，每人限領1盞，發完為止。

其次是3月1日到2日，在12行政區指定地點發放，時間是下午2時起免費領取，每人限領1盞，發完為止。

具體地點包含大安區的大安森林公園8號出入口、內湖區的內湖公民會館、士林區的士林區行政中心、文山區的文山行政中心前廣場、北投區的北投慈后宮、中山區的中山區行政中心。

以及信義區的信義區行政中心南側大門、松山區的松山區行政中心、萬華區的剝皮寮歷史街區、中正區的中正紀念堂大孝門旁-臨愛國東路、大同區的大同區行政中心，以及南港區的南港車站CityLink廣場。

觀傳局說，限量柯博文小提燈的設計，呼應變形金剛的機械風格與城市未來感，造型吸睛、外型亮眼，兼具收藏價值與互動樂趣。