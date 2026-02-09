兆豐投信送年菜關懷萬里獨居長者 在地人曾受助後生活改善回頭助人

新北市萬里區公所與兆豐投信攜手合作，今天贈送愛心年菜給公所列冊服務的80名獨居長者，並透過年菜展現滿滿的溫暖關懷。區公所也安排長輩們踏出家門，感受社會的溫暖氣氛，把滿滿的祝福帶回家。

兆豐投信前年與萬里區公所合作舉辦反詐騙宣導活動時，得知萬里地區獨居長者及弱勢人口較多，需要善心團體挹注資源，當年春節就捐贈年菜，後來在端午節也捐贈肉粽給低收及中低收入戶。

兆豐投信也曾到人口最少的崁腳里參與老人共餐活動，捐贈1日共餐費用，並進行反詐騙宣導。今年又聯繫萬里區公所，捐贈100組年菜給獨居長者。

兆豐投信董事長陳佩君今天與公司主管等人到萬里區公所，用實際行動關懷長者與社會弱勢族群，在歲末年前把社會溫情傳遞到長者手上，善盡企業社會責任精神，共同守護偏鄉長者。

萬里區長黃雱勉表示，萬里區的老年人口比例高，已屬超高齡社會，加上地處偏遠北海岸，醫療與社福資源相對有限。她感謝兆豐投信一直默默萬里的獨居長者，再次送愛到萬里，讓長者能享用美味佳餚過好年，並給予長輩溫暖的祝福。

萬里區公所表示，今年春節除了兆豐投信捐贈年菜給獨居長者，還有汐止善琴慈惠堂、汐止金環太子會、新北市道德慈善協會、宇琦建設、金山財神廟、台北長春扶輪社、介惠社會福利慈善基金會、聯華食品、祥欣開發公司、璦悅酒店及龜吼里民林介壁，分別捐贈白米、沙拉油等民生物資，或是提供保暖衣物、紅包幫助弱勢民眾。