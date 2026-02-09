快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

侯友宜感嘆剩320天 議員促仍有許多建設要加快

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天主持板橋行動治理座談會。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天主持板橋行動治理座談會。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天在板橋行動治理座談會，稱自己任期僅剩320天「不拚不行」。這次會中未觸及敏感板橋殯儀館議題，但地方藍綠民代皆高度關切，並認為板殯牽涉未來數十年板橋發展，重大政策不宜在任期尾聲倉促定案，應交由下一任市長決定。

民進黨新北市議員黃淑君指出，肯定侯市長在第一任期政績，但第二任期因為參選總統施政綁手綁腳，現在形同「看守政府」，侯去年曾宣示要在任內解決板殯問題，卻始終無法推動，未來新市長未必會為相關政策背書，導致市府團隊與公務人員態度觀望，板殯都市計畫案在城鄉局審議進度緩慢，缺乏實質推進力。

國民黨新北市議員周勝考則表示，板殯是相當嚴肅的公共議題，立場上絕不能擴建，相關預算也已全數刪除，短期內難以推動。

他指出，不論是變更能源用地或另覓新址，都需召開地方說明會、送都市計畫委員會審議並報中央核定，程序冗長，目前議會已決議成立殯葬政策選址專案，並委由顧問公司評估地點，日前會議初步篩選中和灰磘、五股、三峽等地評估。

民進黨新北市議員山田摩衣則說，板橋現在有玫瑰公園、忠翠里、宏翠里、香雅里的活動中心在設計發包，還有江翠里等著海砂屋搬遷改建，希望市府能加速，務必盡速改善板橋西區活動中心不足的問題。

山田摩衣也呼籲，針對民生地下道爛尾工程，現在已經將地面復舊，市府應盡速拍板終止此工程，並追究相關責任。

議員 都市計畫 侯友宜
